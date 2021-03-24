ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Эстония – Чехия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 07:56

В 1-м туре группы E европейского отбора ЧМ-2022 Чехия сыграет на выезде с Эстонией. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 25.00 18.00 1.06
Фонбет Live! 36.00 19.00 1.04
Мелбет 34.00 12.50 1.09

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Чехия одержит победу в этой игре. Ставки на итоговый успех хозяев БК Фонбет принимает по минимальному коэффициенту 1.06, ничья котируется в 16.00, а сенсация в виде победы Эстонии идет за 61.00.

Согласно выставленной линии, в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на тотал больше (3,5) голов можно за 1.93, меньше – 1.97.

Форма команд

Если не брать в учет товарищеские матчи, то последний раз Эстония добивалась победы в 2018 году. Тогда прибалтийская команда обыграла в гостях Грецию (1:0) в рамках поединка группового раунда Лиги Наций. Последний розыгрыш этого турнира Эстония завершила провалом. Во второй группе дивизиона С команда взяла только три очка (три поражения и три ничьи), заняв последнее место в квартете и понизившись в классе. Соперниками эстонцев были Грузия, Северная Ирландия и Армения.

Чехия пробилась на ЧЕ-2020, забрав второе место группы A в отборочном цикле. Там команда уступила англичанам первую строчку, но обошла ближайшего конкурента Косово на четыре зачетных пункта, показав такие результаты: пять побед и три поражения. Также Чехия успешно провела предыдущий розыгрыш Лиги Наций, где взяла первую строчку, набрав 12 очков. В борьбе за переход в элитный дивизион чехи опередили Шотландию на два балла.

Информация для ставок

  • Эстония проиграла все три матча против Чехии – 0:2, 0:2 и 1:4
  • В десяти прошлых матчах на своем поле эстонцы потерпели шесть поражений, четыре раза сыграв вничью
  • В семи последних гостевых поединках Чехия не пропускала больше одного гола

Прогноз

Чехия заметно прибавила в последние годы, показав отличные результаты в предыдущих турнирах. Эстония явно не обладает тем потенциалом, который позволит ей доставить проблемы гостям в грядущей встрече. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Чехии с форой (-2,5) по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой отборочный матч ЧМ-2022 Турция — Нидерланды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.35 2.45 2.20
Лига Ставок 2.41 1.58
Мелбет 3.14 1.34
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 08:59
Гости хозяев не заметят на поле
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100