Эстония – Чехия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 07:56

В 1-м туре группы E европейского отбора ЧМ -2022 Чехия сыграет на выезде с Эстонией. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Чехия одержит победу в этой игре. Ставки на итоговый успех хозяев БК Фонбет принимает по минимальному коэффициенту 1.06, ничья котируется в 16.00, а сенсация в виде победы Эстонии идет за 61.00.

Согласно выставленной линии, в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на тотал больше (3,5) голов можно за 1.93, меньше – 1.97.

Форма команд

Если не брать в учет товарищеские матчи, то последний раз Эстония добивалась победы в 2018 году. Тогда прибалтийская команда обыграла в гостях Грецию (1:0) в рамках поединка группового раунда Лиги Наций. Последний розыгрыш этого турнира Эстония завершила провалом. Во второй группе дивизиона С команда взяла только три очка (три поражения и три ничьи), заняв последнее место в квартете и понизившись в классе. Соперниками эстонцев были Грузия, Северная Ирландия и Армения.

Чехия пробилась на ЧЕ -2020, забрав второе место группы A в отборочном цикле. Там команда уступила англичанам первую строчку, но обошла ближайшего конкурента Косово на четыре зачетных пункта, показав такие результаты: пять побед и три поражения. Также Чехия успешно провела предыдущий розыгрыш Лиги Наций, где взяла первую строчку, набрав 12 очков. В борьбе за переход в элитный дивизион чехи опередили Шотландию на два балла.

Информация для ставок

Эстония проиграла все три матча против Чехии – 0:2, 0:2 и 1:4

В десяти прошлых матчах на своем поле эстонцы потерпели шесть поражений, четыре раза сыграв вничью

В семи последних гостевых поединках Чехия не пропускала больше одного гола

Прогноз

Чехия заметно прибавила в последние годы, показав отличные результаты в предыдущих турнирах. Эстония явно не обладает тем потенциалом, который позволит ей доставить проблемы гостям в грядущей встрече. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Чехии с форой (-2,5) по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.