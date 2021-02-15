«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (17.02.2021)

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сегодня, 21:05

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» столкнется с «Эвертоном». Матч состоится 17 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на интригующий матч в Премьер-лиге.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитами этого поединка «Манчестер Сити» — коэффициент на их победу составил 1.45. Также можно поставить на ничью по коэффициенту 4.80. На победу «ирисок» ставки принимают по 6.80.

Форма команд

«Эвертон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ . В последнее время команда Карло Анчелотти не может найти свою игру и страдает сама от себя. «Эвертон» заработал 37 очков за 22 матча в Премьер-Лиге, также команда отметилась 34 забитыми голами и пропустила всего 30. В поединке против «Манчестер Сити» будет очень тяжело, ведь «горожане» много забивают и мало пропускают.

«Манчестер Сити» великолепен в последних матчах. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает доминировать. Сейчас у «Сити» первое место в таблице и 53 очка. Команда забила 46 голов и пропустила всего 14, в этом сезоне Гвардиола смог наладить не только атаку, но и выстроить крепкую оборону. Хозяевам поля будет очень тяжело в поединке против клуба из Манчестера.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ 15 матчей кряду

15 матчей кряду «Эвертон» проиграл два из последних пяти матчей

«Манчестер Сити» выиграл последние пять матчей на выезде

Прогноз

Учитывая то, в какой форме сейчас находится «Манчестер Сити», можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 1.96.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Клуж» — «Волунтари».