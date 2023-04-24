«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.04.2023)

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сегодня, 16:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «сорок» составляет 1.75. Поставить на «Эвертон» можно по 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Эвертон» продолжает борьбу за сохранение прописки в АПЛ , но на данный момент находится в зоне вылета. «Ириски» расположились на 18 месте с 28 баллами и уступают «Лестеру» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы избежать вылета в Чемпионшип, коллективу важно набирать очки в предстоящих поединках, ведь в последних турах будет полная неразбериха. В прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью на выезде с «Кристал Пэлас» (0:0), а ранее уступил на своем поле «Фулхэму» (1:3).

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 12 очков в пяти последних турах АПЛ и все ближе находится к своей мечте – квалификации в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сейчас «сороки» занимают третье место с 59 баллами и опережают «Манчестер Юнайтед» по дополнительным характеристикам, но имеют на одну сыгранную игру больше. Два последних поединка «Ньюкасл Юнайтед» завершились разгромной победой над «Тоттензэмом» (6:1) и крупным поражением на выезде от «Астон Виллы» (0:3).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть из семи последних матчей в АПЛ

Пять из шести домашних матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эвертон» выиграл два из пяти последних матчей с «сороками» при одном поражении

Прогноз

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» выглядит гораздо сильнее своего оппонента, поэтому не стоит обращать внимание на статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в этой встрече по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.