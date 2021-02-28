ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2021)

вчера, 23:59

«Эвертон» сыграет против «Саутгемптона» 1 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на противостояние в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.573.56
Fonbet 2.25 3.37 3.30
Мелбет 2.16 3.54 3.68
Лига ставок 2.07 3.45 3.60
Pin-up 2.16 3.50 3.60

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Эвертона» принимаются по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивают в 3.37, а победу «Саутгемптона» — в 3.30.

Форма команд

«Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Последние матчи с участием «ирисок» не выглядят, как заявка на попадание в еврокубки, но «Эвертон» может многое изменить, если обыграет «Саутгемптон».

«Саутгемптон» ставит перед собой только одну цель — не вылететь из АПЛ. Последние матчи «святых» ужасны, клуб сбился с пути и не знает, как побеждать. Все идет к тому, что «Эвертон» может без каких-либо проблем переехать «Саут» и забрать дежурные три очка.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не побеждает пять матчей кряду
  • «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Саутгемптона» 18 пропущенных мячей за последние пять матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.95. «Саутгемптон» — это веселая команда, которая очень много пропускает в нынешнем сезоне. Скорее всего, пропустит и здесь.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мирандес» — «Малага».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.573.56
Fonbet 2.25 3.37 3.30
Мелбет 2.16 3.54 3.68
Лига ставок 2.07 3.45 3.60
Pin-up 2.16 3.50 3.60
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:01
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100