«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2021)

«Эвертон» сыграет против «Саутгемптона» 1 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на противостояние в Англии.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Эвертона» принимаются по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивают в 3.37, а победу «Саутгемптона» — в 3.30.
Форма команд
«Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Последние матчи с участием «ирисок» не выглядят, как заявка на попадание в еврокубки, но «Эвертон» может многое изменить, если обыграет «Саутгемптон».
«Саутгемптон» ставит перед собой только одну цель — не вылететь из АПЛ. Последние матчи «святых» ужасны, клуб сбился с пути и не знает, как побеждать. Все идет к тому, что «Эвертон» может без каких-либо проблем переехать «Саут» и забрать дежурные три очка.
Информация для ставок
- «Саутгемптон» не побеждает пять матчей кряду
- «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
- У «Саутгемптона» 18 пропущенных мячей за последние пять матчей
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.95. «Саутгемптон» — это веселая команда, которая очень много пропускает в нынешнем сезоне. Скорее всего, пропустит и здесь.
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