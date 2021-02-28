«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2021)

1614545996

вчера, 23:59

«Эвертон» сыграет против «Саутгемптона» 1 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Эвертона» принимаются по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивают в 3.37, а победу «Саутгемптона» — в 3.30.

Форма команд

«Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ . Последние матчи с участием «ирисок» не выглядят, как заявка на попадание в еврокубки, но «Эвертон» может многое изменить, если обыграет «Саутгемптон».

«Саутгемптон» ставит перед собой только одну цель — не вылететь из АПЛ . Последние матчи «святых» ужасны, клуб сбился с пути и не знает, как побеждать. Все идет к тому, что «Эвертон» может без каких-либо проблем переехать «Саут» и забрать дежурные три очка.

Информация для ставок

«Саутгемптон» не побеждает пять матчей кряду

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

У «Саутгемптона» 18 пропущенных мячей за последние пять матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.95. «Саутгемптон» — это веселая команда, которая очень много пропускает в нынешнем сезоне. Скорее всего, пропустит и здесь.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мирандес» — «Малага».