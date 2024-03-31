«Факел» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (31.03.2024)

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сегодня, 10:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

В последнем туре «Факел» удивил многих, обыграв на выезде «Спартак» (2:0), что должно придать сил воронежскому клубу на дальнейшие свершения. На данный момент «Факел» идет уже на 11 месте с 25 баллами и имеет запас перед зоной вылета в пять пунктов. Тем не менее, расслабляться рано и домашняя победа над «Оренбургом» серьезно бы повлияла на безопасность клуба. В еще одной игре «Факел» поделил очки с «Пари НН» (1:1).

«Оренбург» на данный момент не справляется с поставленной задачей и обитает на 14 месте с 19 баллами. Чтобы покинуть зону вылета коллективу необходимо отыграть лишь два пункта, однако в конце сезона набирать очки становится все сложнее. Тем не менее, шансы у ворот соперника гости определенно будут иметь. В кубке России «Оренбург» проиграл «Спартаку» (1:3), а в чемпионате минимально одолел «Балтику» (1:0).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Факел» не проигрывает на своем стадионе уже восемь поединков подряд

«Оренбург» выиграл три из пяти матчей у «Факела»

Прогноз

Обе команды выступают достаточно неплохо за последний период, но гостям будет тяжело в Воронеже, ведь «Факел» на своем стадионе играет очень хорошо. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.