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«Фамаликау» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2021)

вчера, 23:31

7 мая в чемпионате Португалии сыграют «Фамаликау» и «Санта-Клара». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.343.43
Лига Ставок 2.23 3.25 3.30
Мелбет 2.23 3.38 3.30
1XBET 2.23 3.38 3.30

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие котировки на основные исходы этой встречи: победа «Фамаликау» идет по коэффициенту 2.21, ничья – 3.40, выигрыш «Санта-Клары» — 3.34.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

На счету «Фамаликау» 31 балл и 14-е место в таблице чемпионата Португалии. Команда опережает зону переходных матчей только на два очка, что не гарантирует ей спокойный финиш сезона.

В пяти прошлых турах лиги «Фамаликау» смог оформить только одну победу, обыграв в гостях «Жил Висенте». В этот период команда также проиграла «Портимоненси» (0:1) и «Порту» (2:3), и разделила очки во встречах со «Спортингом» (1:1) и «Тонделой» (2:2).

«Санта-Кларе» переживать уже не за что. Команда, набрав 37 баллов, занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице. За зону еврокубков сегодняшние гости уже не сражаются, но и борьба за выживание им не угрожает.

Серия без побед «Санта-Клары» в чемпионате затянулось на четыре тура. В них команда проиграла «Витории» (0:1) и «Бенфике» (1:2), а также сыграла вничью с «Морейренсе» (0:0) и «Боавиштой» (3:3).

Информация для ставок

  • «Санта-Клара» проигрывала в 5 прошлых гостевых матчах чемпионата
  • В 3 последних поединках с участием «Фамаликау» сыграл исход ТБ(2,5)
  • «Фамаликау» выиграл 2 из 3 предыдущих поединков против «Санта-Клары»

Прогноз

Если «Санта-Клара» уже не решает никаких турнирных задач, то «Фамаликау» еще нужны очки, чтобы не примкнуть к группе аутсайдеров. Учитывая это, а также регулярные проигрыши гостей в выездных встречах, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.21 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Боавишта» — «Тондела».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.78 2.12
Лига Ставок 2.40 1.53 1.73 2.03
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 2.43 1.56 1.78 2.15 1.40 2.95
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