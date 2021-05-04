«Фамаликау» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2021)

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вчера, 23:31

7 мая в чемпионате Португалии сыграют «Фамаликау» и «Санта-Клара». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие котировки на основные исходы этой встречи: победа «Фамаликау» идет по коэффициенту 2.21, ничья – 3.40, выигрыш «Санта-Клары» — 3.34.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

На счету «Фамаликау» 31 балл и 14-е место в таблице чемпионата Португалии. Команда опережает зону переходных матчей только на два очка, что не гарантирует ей спокойный финиш сезона.

В пяти прошлых турах лиги «Фамаликау» смог оформить только одну победу, обыграв в гостях «Жил Висенте». В этот период команда также проиграла «Портимоненси» (0:1) и «Порту» (2:3), и разделила очки во встречах со «Спортингом» (1:1) и «Тонделой» (2:2).

«Санта-Кларе» переживать уже не за что. Команда, набрав 37 баллов, занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице. За зону еврокубков сегодняшние гости уже не сражаются, но и борьба за выживание им не угрожает.

Серия без побед «Санта-Клары» в чемпионате затянулось на четыре тура. В них команда проиграла «Витории» (0:1) и «Бенфике» (1:2), а также сыграла вничью с «Морейренсе» (0:0) и «Боавиштой» (3:3).

Информация для ставок

«Санта-Клара» проигрывала в 5 прошлых гостевых матчах чемпионата

В 3 последних поединках с участием «Фамаликау» сыграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Фамаликау» выиграл 2 из 3 предыдущих поединков против «Санта-Клары»

Прогноз

Если «Санта-Клара» уже не решает никаких турнирных задач, то «Фамаликау» еще нужны очки, чтобы не примкнуть к группе аутсайдеров. Учитывая это, а также регулярные проигрыши гостей в выездных встречах, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.21 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Боавишта» — «Тондела».