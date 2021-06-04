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Фарерские острова — Исландия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 06:07

Сборные Фарерских островов и Исландии проведут товарищеский поединок. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 5.80 4.10 1.58
Фонбет 5.75 4.00 1.58
Мелбет 5.85 4.04 1.57
1XBET 5.60 3.98 1.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Исландии явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа сборной Фарерских островов представлена коэффициентом 5.4.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.86. Исход «обе забьют» котируется в 2.00.

Форма команд

Фарерские острова проводят свой первый товарищеский матч в этом году. В последнем отборочном матче ЧМ-2022 островитяне потерпели крупное поражение от Шотландии (0:4), а до этого уступили сборной Австрии (1:3).

Сборная Исландии не смогла выйти в финальную стадию Евро-2020, но постарается реабилитироваться в отборе к ЧМ-2022, несмотря на 3 очка в 3 стартовых турах. 30 мая исландцы потерпели крупное поражение в товарищеском матче с Мексикой (0:5).

Информация для ставок

  • За всю историю очных противостояний Фарерские острова лишь один раз обыгрывали Исландию
  • Фарерские острова не проигрывают дома четыре матча подряд
  • За последний год Исландия победила в 2 матчах из 12
  • Исландия выиграла 1 из 8 последних выездных матчей

Прогноз

Исландия является номинальным фаворитом этой встречи и, наверняка, постарается реабилитироваться за неудачу в игре с Мексикой. Сделать ставку на победу Исландии можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Нигерия — Камерун.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.55 1.49 1.82 1.96 1.44 2.70
Мелбет 1.89 1.99
1XBET 1.87 2.01
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
Исландия должна выигрывать
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