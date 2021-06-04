Фарерские острова — Исландия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 06:07

Сборные Фарерских островов и Исландии проведут товарищеский поединок. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Исландии явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа сборной Фарерских островов представлена коэффициентом 5.4.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.86. Исход «обе забьют» котируется в 2.00.

Форма команд

Фарерские острова проводят свой первый товарищеский матч в этом году. В последнем отборочном матче ЧМ -2022 островитяне потерпели крупное поражение от Шотландии (0:4), а до этого уступили сборной Австрии (1:3).

Сборная Исландии не смогла выйти в финальную стадию Евро-2020, но постарается реабилитироваться в отборе к ЧМ -2022, несмотря на 3 очка в 3 стартовых турах. 30 мая исландцы потерпели крупное поражение в товарищеском матче с Мексикой (0:5).

Информация для ставок

За всю историю очных противостояний Фарерские острова лишь один раз обыгрывали Исландию

Фарерские острова не проигрывают дома четыре матча подряд

За последний год Исландия победила в 2 матчах из 12

Исландия выиграла 1 из 8 последних выездных матчей

Прогноз

Исландия является номинальным фаворитом этой встречи и, наверняка, постарается реабилитироваться за неудачу в игре с Мексикой. Сделать ставку на победу Исландии можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.

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