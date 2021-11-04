«Ференцварош» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 11:42

Одним из самых интересных матчей дня четвертого тура Лиги Европы станет встреча «Селтика» с «Ференцварошем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Селтику», а коэффициент на их победу составляет 2.18. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.08. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Селтик» только в прошлом туре одержал победу и набрал первые очки. У коллектива очень сложное положение в группе и чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за выход в плей-офф, в этой встрече устроит только победа. После трех туров «Селтик» набрал три очка и отстает от лидеров на четыре пункта. В прошлом матче шотландцы обыграли на своем поле «Ференцварош» (2:0), а ранее крупно проиграли на своем поле «Байеру» (0:4).

«Ференцварош» не смог навязать борьбу своим конкурентам и заслуженно является худшей командой группы. Клуб еще не набирал очков и чтобы занять не последнее место, ему придется выигрывать практически все матчи. В чемпионате Венгрии команда идет на втором месте, но имеет одну игру в запасе. Последние два матча в Лиге Европы закончились для «Ференцвароша» поражениями от «Селтика» (0:2) и «Бетиса» (1:3).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Селтик» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей

«Селтик» не проигрывает шесть матчей подряд во всех турнирах

«Ференцварош» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле

Прогноз

«Селтик» выглядит увереннее, чем клуб из Венгрии, и понимает, что в этом матче у них есть шансы вернуться в борьбу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в этом поединке по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.