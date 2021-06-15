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Финляндия – Россия. Прогноз на матч Евро-2020 (16.06.2021)

вчера, 15:44

Второй круг Евро 2020 стартует матчем, где встретятся Финляндия и Россия. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Евро-2020
Финляндия
Россия
0 : 1
завершен
сегодня, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.053.661.70
Лига Ставок 6.80 3.85 1.58
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 6.60 3.96 1.60
1XBET 7.20 3.84 1.61
BetBoom 7.15 3.72 1.57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с фаворитом этого поединка. Это сборная России, коэффициент на победу команды составляет 1.65, а на Финляндию – 5.45. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.85.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

Финляндия провела стартовый тур со сборной Дании, где не имея шансов в течение всей игры, использовали свой единственный опасный момент и победили (1:0).

Россия провела стартовый тур игрой с одним из фаворитов турнира сборной Бельгии, где разгромно уступила (0:3).

Информация для ставок

• В последних семи матчах финны побеждали всего один раз
• Россия выиграла один из четырех последних поединков
• Предыдущая очная встреча завершилась победой России (3:0)
• Шесть из восьми последних игр России завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Качественного футбола нам здесь ожидать не нужно. Нас ждет много борьбы на каждом участке поля. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.64 2.39
Лига Ставок 2.03 1.77 1.57 2.36
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.77 2.17
BetBoom 2.06 1.76 1.58 2.37 1.28 3.67
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Россия
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Думаю ничья будет
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