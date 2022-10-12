«Фиорентина» — «Хартс». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.14. Рискнуть на успех «Хартс» можно по 20, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Фиорентина» только в прошлом туре одержала первую победу в рамках группового этапа и занимает второе место с четырьмя баллами. Команда отстает от лидера на три балла и опережает нынешнего соперника на один пункт. Победа в этой встрече оставит клубу из Флоренции максимальные шансы на выход в плей-офф. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением в чемпионате от «Лацио» (0:4) и крупной победой над «Хартс» в Шотландии (3:0).

«Хартс» является очень скромной командой и участие в Лиге Конференций дается ей очень непросто. На данный момент в активе клуба только три очка и сложный выездной матч во Флоренции, где добиться хорошего результата будет очень трудно. В чемпионате Шотландии «Хартс» разошелся миром с «Килмарноком» (2:2), а в Лиге Конференций без шансов уступил «Фиорентине» (0:3).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Хартс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фиорентина» забивала в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Фиорентина» неделю назад показала сопернику свою силу и добилась крупной победы. Предлагаем и в этот раз остановить свой выбор на успехе хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.