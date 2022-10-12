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«Фиорентина» — «Хартс». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

вчера, 13:46
Фиорентина

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.14. Рискнуть на успех «Хартс» можно по 20, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.158.4720.11
Лига Ставок 1.16 7.80 17.00
Мелбет 1.12 8.00 21.00
1XBET 1.12 8.00 21.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Фиорентина» только в прошлом туре одержала первую победу в рамках группового этапа и занимает второе место с четырьмя баллами. Команда отстает от лидера на три балла и опережает нынешнего соперника на один пункт. Победа в этой встрече оставит клубу из Флоренции максимальные шансы на выход в плей-офф. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением в чемпионате от «Лацио» (0:4) и крупной победой над «Хартс» в Шотландии (3:0).

«Хартс» является очень скромной командой и участие в Лиге Конференций дается ей очень непросто. На данный момент в активе клуба только три очка и сложный выездной матч во Флоренции, где добиться хорошего результата будет очень трудно. В чемпионате Шотландии «Хартс» разошелся миром с «Килмарноком» (2:2), а в Лиге Конференций без шансов уступил «Фиорентине» (0:3).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Хартс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Фиорентина» забивала в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Фиорентина» неделю назад показала сопернику свою силу и добилась крупной победы. Предлагаем и в этот раз остановить свой выбор на успехе хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.50 2.06 1.80
Лига Ставок 2.50 1.51 2.00 1.79
Мелбет 2.39 1.51
1XBET 2.39 1.51
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