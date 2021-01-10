«Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 11:42

«Фиорентина» и «Кальяри» проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Победа «Фиорентины» в этом матче оценивается коэффициентом 1.82. Заключить пари на гостевую победу «Кальяри» можно по котировке 4.64, а ничья идет за 4.00.

Что касается результативности, то здесь букмекерская контора Фонбет больше склоняется к верховому исходу. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1.72, меньше – 2.10.

Форма команд

«Фиорентина» проводит очередной невзрачный сезон в чемпионате Италии. Не помогает команде из Флоренции выйти на прежний уровень даже Франк Рибери. К очередному туру Серии A «фиалки» подходят на 14-м месте.

Правда, проскакивают в выступлениях команды и успешные игры. Перед паузой «Фиорентина» разгромила в гостях «Ювентус» (3:0), но потом провела два невыразительных поединка – «Болонья» (0:0) и «Лацио» (1:2).

В прошлом сезоне дуэль соперников завершилась в пользу «островитян». Сначала «Кальяри» был сильней на своем поле (5:2), а во Флоренции соперники сыграли вничью (0:0). В целом «Фиорентина» не может победить оппонента в пяти встречах кряду.

Информация для ставок

• Четыре прошлых матча «Фиорентины» на домашнем поле завершились вничью

• В четырех предыдущих домашних поединках «Фиорентины» сыграла ставка на ТМ(2,5)

• «Кальяри» не побеждал в пяти предыдущих гостевых матчах чемпионата Италии

Прогноз

У «Фиорентины» есть неплохая возможность поправить турнирное положение и прервать серию безуспешных матчей против «Кальяри». «Фиалки» заслуженно идут фаворитом этой встречи, ведь «островитяне» сейчас далеки от идеальной формы.

Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.