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ФКСБ — «Шахтер» Караганда. Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

вчера, 06:43

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций ФКСБ примет у себя «Шахтер» из Караганды. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 1.07 10.00 36.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ФКСБ очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.3. Ничейный исход котируется в 5.6. Победа «Шахтера» представлена коэффициентом 11.00.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.7. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

ФКСБ уже провёл один официальный матч в новом сезоне, поделив очки в выездном поединке с «Ботошани» (0:0). До этого команда одержала разгромную победу в товарищеском матче с «Глорией Бузэу» (5:1).

«Шахтер», который с апреля этого года возглавляет экс-наставник «Анжи», на данном этапе чередует еврокубковые матчи с выступлениями на групповом этапе Кубка Казахстана. В 1-м туре «горняки» потерпели выездное поражение от «Ордабасы» (0:1), после чего дома переиграли «Кызыл-Жар» (3:2). В чемпионате страны «Шахтер» после 19 туров занимает 12-ю строчку.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия ФКСБ составляет четыре поединка
  • «Шахтер» выиграл два из последних пяти матчей
  • Шесть из восьми последних игр «Шахтера» завершились результатом ТМ 2.5
  • ФКСБ забил девять мячей в последних четырех встречах

Прогноз

Румынский клуб является явным фаворитом этого поединка и, наверняка, дома создаст большое число опасных моментов у ворот «Шахтера». Сделать ставку на победу ФКСБ с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

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Все комментарии
jzvp22yqj7su
jzvp22yqj7su
вчера в 14:38
ФКСБ (Бухарест) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 10:23
Хозяева не проиграют
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