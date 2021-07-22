ФКСБ — «Шахтер» Караганда. Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 06:43

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций ФКСБ примет у себя «Шахтер» из Караганды. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ФКСБ очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.3. Ничейный исход котируется в 5.6. Победа «Шахтера» представлена коэффициентом 11.00.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.7. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

ФКСБ уже провёл один официальный матч в новом сезоне, поделив очки в выездном поединке с «Ботошани» (0:0). До этого команда одержала разгромную победу в товарищеском матче с «Глорией Бузэу» (5:1).

«Шахтер», который с апреля этого года возглавляет экс-наставник «Анжи», на данном этапе чередует еврокубковые матчи с выступлениями на групповом этапе Кубка Казахстана. В 1-м туре «горняки» потерпели выездное поражение от «Ордабасы» (0:1), после чего дома переиграли «Кызыл-Жар» (3:2). В чемпионате страны «Шахтер» после 19 туров занимает 12-ю строчку.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия ФКСБ составляет четыре поединка

составляет четыре поединка «Шахтер» выиграл два из последних пяти матчей

Шесть из восьми последних игр «Шахтера» завершились результатом ТМ 2.5

ФКСБ забил девять мячей в последних четырех встречах

Прогноз