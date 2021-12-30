«Кевийи-Руан» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

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30 декабря 2021, 07:02

В 1/16 финала Кубка Франции «Монако» сыграет в гостях против ФК «Кевийи-Руан». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 января 2022 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монако» очевидным фаворитом этой кубковой пары. Поставить на победу гостей в формате основного времени можно по коэффициенту 1.50. Ставки на ничью в линии БК идут по котировке 4.40, а победа «Кевийи» получила цену 6.40.

Форма команд

ФК «Кевийи-Руан» преодолел уже два раунда Кубка Франции. На предыдущей стадии соревнований клуб обыграл «Лаваль» на домашней арене по итогам серии пенальти. Во второй французской лиге команда занимает 11-е место в турнирной таблице с такими результатами: шесть побед, шесть ничьих и семь поражений.

У «Монако» не возникло проблем в 1/32 финала Кубка Франции. В гостевой игре против «Ред Стар 93» «монегаски» добились комфортной победы со счетом 2:0. Во французской Лиге 1 команда Нико Ковача пока идет вне группы лидеров, занимая шестое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

• В 2007 году «Монако» обыграл соперника в Кубке со счетом 2:0

• «Монако» одержал 4 победы в 6 прошлых матчах в рамках всех соревнований

• В 4 из прошлых 5 матчей ФК «Кевийи-Руан» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз