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«Кевийи-Руан» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

30 декабря 2021, 07:02

В 1/16 финала Кубка Франции «Монако» сыграет в гостях против ФК «Кевийи-Руан». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 января 2022 года.

Франция. Кубок 2021/2022
Кевийи-Руан
Монако
1 : 3
завершен
02 января 2022, 20:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.064.091.56
BetBoom 5.70 4.15 1.57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монако» очевидным фаворитом этой кубковой пары. Поставить на победу гостей в формате основного времени можно по коэффициенту 1.50. Ставки на ничью в линии БК идут по котировке 4.40, а победа «Кевийи» получила цену 6.40.

Форма команд

ФК «Кевийи-Руан» преодолел уже два раунда Кубка Франции. На предыдущей стадии соревнований клуб обыграл «Лаваль» на домашней арене по итогам серии пенальти. Во второй французской лиге команда занимает 11-е место в турнирной таблице с такими результатами: шесть побед, шесть ничьих и семь поражений.

У «Монако» не возникло проблем в 1/32 финала Кубка Франции. В гостевой игре против «Ред Стар 93» «монегаски» добились комфортной победы со счетом 2:0. Во французской Лиге 1 команда Нико Ковача пока идет вне группы лидеров, занимая шестое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

• В 2007 году «Монако» обыграл соперника в Кубке со счетом 2:0
• «Монако» одержал 4 победы в 6 прошлых матчах в рамках всех соревнований
• В 4 из прошлых 5 матчей ФК «Кевийи-Руан» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Монако» должен проявить себя в Кубке Франции. Гости существенно превосходят в классе ФК «Кевийи-Руан», который даже во втором по значимости дивизионе страны выглядит неубедительно. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.41 1.97 1.86 1.55 2.47
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 11:23
Победа команды "Монако" в этом матче.
shlomo
shlomo
30 декабря 2021 в 09:35
Монако не проиграет
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