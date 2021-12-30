«Кевийи-Руан» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

В 1/16 финала Кубка Франции «Монако» сыграет в гостях против ФК «Кевийи-Руан». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 января 2022 года.
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1 : 3
завершен
02 января 2022, 20:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Монако» очевидным фаворитом этой кубковой пары. Поставить на победу гостей в формате основного времени можно по коэффициенту 1.50. Ставки на ничью в линии БК идут по котировке 4.40, а победа «Кевийи» получила цену 6.40.
Форма команд
ФК «Кевийи-Руан» преодолел уже два раунда Кубка Франции. На предыдущей стадии соревнований клуб обыграл «Лаваль» на домашней арене по итогам серии пенальти. Во второй французской лиге команда занимает 11-е место в турнирной таблице с такими результатами: шесть побед, шесть ничьих и семь поражений.
У «Монако» не возникло проблем в 1/32 финала Кубка Франции. В гостевой игре против «Ред Стар 93» «монегаски» добились комфортной победы со счетом 2:0. Во французской Лиге 1 команда Нико Ковача пока идет вне группы лидеров, занимая шестое место в турнирной таблице.
Информация для ставок
• В 2007 году «Монако» обыграл соперника в Кубке со счетом 2:0
• «Монако» одержал 4 победы в 6 прошлых матчах в рамках всех соревнований
• В 4 из прошлых 5 матчей ФК «Кевийи-Руан» сыграла ставка ТБ (2,5)
Прогноз
«Монако» должен проявить себя в Кубке Франции. Гости существенно превосходят в классе ФК «Кевийи-Руан», который даже во втором по значимости дивизионе страны выглядит неубедительно. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.