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«Нант» — «Витре». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

31 декабря 2021, 00:02

В 1/16 финала Кубка Франции встретятся «Нант» и «Витре». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 января.

Франция. Кубок 2021/2022
Нант
Витре
2 : 0
завершен
02 января 2022, 15:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.167.3518.22
1XBET 1.18 7.30 16.00

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Нант» обыграет соперника в формате основного времени. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.13. Вероятность ничьей оценивается в 8.30, а победа «Витре» идет по высокой котировке 19.25.

Аналитики также склоняются к тому, что команды суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) мячей доступен по котировке 1.47, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Нант» неплохо провел первую часть сезона. В чемпионате Франции «канарейки» одержали три победы кряду, поднявшись на седьмое место в общем зачете. В последней игре лиги команда с минимальным счетом обыграла в гостях «Сент-Этьен» (1:0), а на предыдущей стадии Кубка Франции «Нант» по итогам серии пенальти обыграл в гостях «Сошо» (1:0).

Клуб «Витре» представляет национальный чемпионат Франции. В группе A команда идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав за 14 проведенных туров всего семь очков. На предыдущей стадии Кубка Франции «Витре» встречался с «Перросом», который удалось переиграть в гостях со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • «Нант» одержал 4 победы в 6 прошлых матчах на домашней арене
  • «Нант» выиграл обе очные встречи у «Витре» в рамках всех турниров

Прогноз

«Нант» в 2019 году спокойно обыграл «Витре» на Кубок. Полагаем, что и в этот раз «канарейки» оправдают статус фаворита, поэтому предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1,5) гола. В линии букмекерской конторы Фонбет такая ставка идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.54 1.96 1.87
1XBET 1.38 3.18
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Gahi
Gahi
31 декабря 2021 в 05:04
Победа команды "Нант" с Европейским гандикапом хозяев (0:1). Удачи
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