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«Труа» — «Нанси». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

17 декабря 2021, 20:58

На стадии 1/32 финала Кубка Франции за путевку в следующий тур будут спорить «Труа» и «Нанси». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Франция. Кубок 2021/2022
Труа
Нанси
1 : 1
2 : 4 по пенальти
18 декабря 2021, 15:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.645.15
Фонбет 1.85 3.60 4.30
Мелбет 2.06 3.42 3.40
1XBET 1.70 3.60 4.94
BetBoom 2.10 3.25 3.45

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Труа». Ставки на победу хозяев поля в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.62. Поставить на ничью можно по коэффициенту 3.40, а победа «Нанси» доступна по котировке 5.50.

Также аналитики склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей можно заиграть по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В последних матчах чемпионата «Труа» смог себя проявить только в домашней игре против «Лорьяна» (2:0), потерпев пять поражений в шести прошлых турах. В общем зачете лиги «Труа» сейчас базируется на 17-м месте, опережая зону прямого вылета на два балла. На минувших выходных команда уступила на домашнем поле «Бордо» (1:2).

«Нанси», выступающий во втором дивизионе Франции, прошел два тура Кубка Франции, победив «Плантиерес» (3:1) и «Бишейм» (1:0). При этом команда плохо провела последние матчи чемпионата, потерпев три поражения кряду – «Родез» (0:2), «Кевийи Руану» (1:2) и «Ниму» (1:2).

Информация для ставок

- «Труа» одержал 2 победы в 5 прошлых матчах на своем поле
- «Нанси» проиграл 2 предыдущих гостевых поединка
- «Труа» не проигрывала в 4 из прошлых 5 матчей против «Нанси»

Прогноз

У «Нанси» сейчас кризис, который не позволяет команде побеждать даже на уровне второй лиги. Учитывая, что «Труа» заметно укрепил состав с переходом в Лигу 1, рекомендуем ставку на победу хозяев поля, которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.62 1.70 2.15
Мелбет 1.86 1.98
1XBET 1.57 2.47
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