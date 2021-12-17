«Труа» — «Нанси». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

1639763939

17 декабря 2021, 20:58

На стадии 1/32 финала Кубка Франции за путевку в следующий тур будут спорить «Труа» и «Нанси». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Труа». Ставки на победу хозяев поля в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.62. Поставить на ничью можно по коэффициенту 3.40, а победа «Нанси» доступна по котировке 5.50.

Также аналитики склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей можно заиграть по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В последних матчах чемпионата «Труа» смог себя проявить только в домашней игре против «Лорьяна» (2:0), потерпев пять поражений в шести прошлых турах. В общем зачете лиги «Труа» сейчас базируется на 17-м месте, опережая зону прямого вылета на два балла. На минувших выходных команда уступила на домашнем поле «Бордо» (1:2).

«Нанси», выступающий во втором дивизионе Франции, прошел два тура Кубка Франции, победив «Плантиерес» (3:1) и «Бишейм» (1:0). При этом команда плохо провела последние матчи чемпионата, потерпев три поражения кряду – «Родез» (0:2), «Кевийи Руану» (1:2) и «Ниму» (1:2).

Информация для ставок

- «Труа» одержал 2 победы в 5 прошлых матчах на своем поле

- «Нанси» проиграл 2 предыдущих гостевых поединка

- «Труа» не проигрывала в 4 из прошлых 5 матчей против «Нанси»

Прогноз

У «Нанси» сейчас кризис, который не позволяет команде побеждать даже на уровне второй лиги. Учитывая, что «Труа» заметно укрепил состав с переходом в Лигу 1, рекомендуем ставку на победу хозяев поля, которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.62.