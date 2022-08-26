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«Нант» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 15:31
Нант

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок выставила такую линию на эту игру: победа «Нанта» идет по коэффициенту 2.45, ничья оценивается в 3.40, а победу «Тулузы» можно взять по котировке 3.18. Как видим, хозяева считаются только минимальным фаворитом встречи.

Франция. Лига 1 2022/2023
Нант
Тулуза
ПроигрышНичьяНичья
- : -
28 августа 2022, 14:00
воскресенье
НичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.383.16
Лига Ставок 2.44 3.45 2.95
Мелбет 2.45 3.40 3.18
1XBET 2.45 3.40 3.18

Также проанализируем линию на голы. Здесь минимальный перевес на стороне результативного исхода – ТБ(2,5) идет по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Неудачи «Нанта» в новом сезоне начались с матча за Суперкубок Франции, в котором «канарейки» крупно и без шансов проиграли ПСЖ (0:4).

Также «Нант» не может похвастаться успехами в Лиге 1, где у клуба только два очка за три проведенных турах. В этих матчах команда сыграла вничью с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а в последней игре «канарейки» проиграли «Марселю» (1:2).

«Тулуза» оставляет положительное впечатление после возвращения в Лигу 1. «Фиолетовые» заработали за три тура пять очков, расположившись на промежуточном шестом месте рейтинга.

Для «Тулузы» победой увенчался гостевой поединок против «Труа» (3:0), между которым, команда сыграла вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Нант» забивал и пропускал голы в 5 последних домашних матчах лиги
  • «Тулуза» зафиксировала обмен голами в 2 из 3 матчей чемпионата
  • «Нант» и «Тулуза» обменялись голами в 2 из последних 3 очных матчей

Прогноз

«Нант» только втягивается в сезон, не показывая качественного футбола. При этом на своем поле «канарейки» наверняка попытаются взять первую победу в чемпионате. С учетом атакующего стиля «Тулузы», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 1.96 1.94 1.54 2.63
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:19
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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сегодня в 16:36
Победу одержит «Нант»
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r4qa4sjwgh6c
сегодня в 16:19
Фаворит матча «Нант»
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