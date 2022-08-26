«Нант» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 15:31

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок выставила такую линию на эту игру: победа «Нанта» идет по коэффициенту 2.45, ничья оценивается в 3.40, а победу «Тулузы» можно взять по котировке 3.18. Как видим, хозяева считаются только минимальным фаворитом встречи.

Также проанализируем линию на голы. Здесь минимальный перевес на стороне результативного исхода – ТБ (2,5) идет по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Неудачи «Нанта» в новом сезоне начались с матча за Суперкубок Франции, в котором «канарейки» крупно и без шансов проиграли ПСЖ (0:4).

Также «Нант» не может похвастаться успехами в Лиге 1, где у клуба только два очка за три проведенных турах. В этих матчах команда сыграла вничью с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а в последней игре «канарейки» проиграли «Марселю» (1:2).

«Тулуза» оставляет положительное впечатление после возвращения в Лигу 1. «Фиолетовые» заработали за три тура пять очков, расположившись на промежуточном шестом месте рейтинга.

Для «Тулузы» победой увенчался гостевой поединок против «Труа» (3:0), между которым, команда сыграла вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

«Нант» забивал и пропускал голы в 5 последних домашних матчах лиги

«Тулуза» зафиксировала обмен голами в 2 из 3 матчей чемпионата

«Нант» и «Тулуза» обменялись голами в 2 из последних 3 очных матчей

Прогноз

«Нант» только втягивается в сезон, не показывая качественного футбола. При этом на своем поле «канарейки» наверняка попытаются взять первую победу в чемпионате. С учетом атакующего стиля «Тулузы», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.