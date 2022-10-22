«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают «Ницце». Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.95. За ничейный исход предложена цена 3.45, а победа «Нанта» идет по котировке 4.30.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2.5) – 2.08.

Форма команд

Накануне предстоящего тура «Ницца» занимает 13-е место чемпионата Франции, накопив за 11 туров 12 очков. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти последних поединков в лиге. Здесь у «Ниццы» образовалось две победы, которые команда взяла в играх с «Аяччо» (1:0) и «Труа» (3:2), поражения зафиксированы в противостояниях с ПСЖ (1:2) и «Анже» (0:1), а игра с «Осером» завершилась вничью (1:1).

«Нант» находится на 14-й строчке рейтинга, пополнив счет на 10 очков. Анализируем успешность клуба в пяти прошлых турах чемпионата: единственная победа добыта в игре с «Брестом» (4:1), встреча с «Лансом» завершилась вничью (0:0), а поражения команде нанесли такие соперники, как «Лорьян» (2:3), «Монако» (1:4) и «Ренн» (0:3).

Информация для ставок

«Нант» пропускал минимум два гола в 3 прошлых турах Лиги 1

«Нант» не выигрывал в 10 последних гостевых матчах чемпионата

«Ницца» побеждала в 4 из последних 5 матчей против «Нанта»

Прогноз

«Нант» плохо выступает в гостях и в целом проводит неоднозначный сезон. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.