Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

вчера, 13:52
Ницца

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают «Ницце». Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.95. За ничейный исход предложена цена 3.45, а победа «Нанта» идет по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.544.51
Лига Ставок 2.04 3.40 3.90
Мелбет 2.04 3.66 3.98
1XBET 1.99 3.70 4.12

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2.5) – 2.08.

Форма команд

Накануне предстоящего тура «Ницца» занимает 13-е место чемпионата Франции, накопив за 11 туров 12 очков. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти последних поединков в лиге. Здесь у «Ниццы» образовалось две победы, которые команда взяла в играх с «Аяччо» (1:0) и «Труа» (3:2), поражения зафиксированы в противостояниях с ПСЖ (1:2) и «Анже» (0:1), а игра с «Осером» завершилась вничью (1:1).

«Нант» находится на 14-й строчке рейтинга, пополнив счет на 10 очков. Анализируем успешность клуба в пяти прошлых турах чемпионата: единственная победа добыта в игре с «Брестом» (4:1), встреча с «Лансом» завершилась вничью (0:0), а поражения команде нанесли такие соперники, как «Лорьян» (2:3), «Монако» (1:4) и «Ренн» (0:3).

Информация для ставок

  • «Нант» пропускал минимум два гола в 3 прошлых турах Лиги 1
  • «Нант» не выигрывал в 10 последних гостевых матчах чемпионата
  • «Ницца» побеждала в 4 из последних 5 матчей против «Нанта»

Прогноз

«Нант» плохо выступает в гостях и в целом проводит неоднозначный сезон. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.85 2.11
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:46
Обе команды забьют !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 