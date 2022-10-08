«Реймс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (08.10.2022)

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вчера, 09:44

Ставки букмекеров

Победа ПСЖ в предстоящем матче идет по коэффициенту 1.38, что делает гостей очевидным фаворитом. Поставить на успех «Реймса» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по котировке 7.50, а за ничью выставлена цена 5.60.

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты убеждены в результативном исходе противостояния. Вариант ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.47, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Реймс» за девять матчей чемпионата Франции накопил семь очков, расположившись в зоне вылета на 17-м месте. Анализируем форму команды в пяти последних играх, где она оформила победу над «Анже» (4:2), проиграла «Тулузе» (0:1) и «Монако» (0:3), а также разделила очки в ничейных встречах с «Труа» (2:2) и «Лансом» (1:1).

ПСЖ выиграл восемь из девяти матчей чемпионата, захватив единоличное лидерство в турнирной таблице Лиги 1. После ничейной игры с «Монако» (1:1) на своем поле парижский клуб поочередно нанес поражения «Тулузе» (3:0), «Нанту» (3:0), «Бресту» (1:0), «Лиону» (1:0) и «Ницце» (2:1).

Параллельно футболисты « ПСЖ » добились промежуточных успехов на групповой стадии Лиги чемпионов, где они переиграли «Ювентус» (2:1) и «Маккаби» (3:1), а также разделили очки с прямым конкурентом «Бенфикой» (1:1) в гостях.

Информация для ставок

ПСЖ не пропускал голы в 5 последних матчах с «Реймсом»

не пропускал голы в 5 последних матчах с «Реймсом» ПСЖ выиграл 5 предыдущих поединков против «Реймса»

выиграл 5 предыдущих поединков против «Реймса» «Реймс» не выигрывал в 7 прошлых домашних матчах Лиги 1

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