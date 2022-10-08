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«Реймс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (08.10.2022)

вчера, 09:44
ПСЖ

Ставки букмекеров

Победа ПСЖ в предстоящем матче идет по коэффициенту 1.38, что делает гостей очевидным фаворитом. Поставить на успех «Реймса» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по котировке 7.50, а за ничью выставлена цена 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.755.501.40
Лига Ставок 8.40 5.40 1.32
Мелбет 8.75 5.85 1.34
1XBET 9.70 6.45 1.32

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты убеждены в результативном исходе противостояния. Вариант ТБ(2,5) доступен по коэффициенту 1.47, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Реймс» за девять матчей чемпионата Франции накопил семь очков, расположившись в зоне вылета на 17-м месте. Анализируем форму команды в пяти последних играх, где она оформила победу над «Анже» (4:2), проиграла «Тулузе» (0:1) и «Монако» (0:3), а также разделила очки в ничейных встречах с «Труа» (2:2) и «Лансом» (1:1).

ПСЖ выиграл восемь из девяти матчей чемпионата, захватив единоличное лидерство в турнирной таблице Лиги 1. После ничейной игры с «Монако» (1:1) на своем поле парижский клуб поочередно нанес поражения «Тулузе» (3:0), «Нанту» (3:0), «Бресту» (1:0), «Лиону» (1:0) и «Ницце» (2:1).

Параллельно футболисты «ПСЖ» добились промежуточных успехов на групповой стадии Лиги чемпионов, где они переиграли «Ювентус» (2:1) и «Маккаби» (3:1), а также разделили очки с прямым конкурентом «Бенфикой» (1:1) в гостях.

Информация для ставок

  • ПСЖ не пропускал голы в 5 последних матчах с «Реймсом»
  • ПСЖ выиграл 5 предыдущих поединков против «Реймса»
  • «Реймс» не выигрывал в 7 прошлых домашних матчах Лиги 1

Прогноз

ПСЖ вряд ли допустит потерю очков на поле «Реймса», который находится в плохой форме. Но и крупной победе гостей может помешать тяжелый матч в Португалии против «Бенфики». Рекомендуем поставить на победу гостей и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 2.20 1.75
Лига Ставок 2.41 1.53 1.91 1.83
Мелбет 2.36 1.62
1XBET 1.22 4.49
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:34
В этой игре победят гости !
Гость
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