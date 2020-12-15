«Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.12.2020)

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вчера, 08:08

В 13-м туре АПЛ «Фулхэм» примет у себя «Брайтон». Сумеют ли хозяева выбраться из зоны вылета?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет уже представлены котировки на этот поединок. Аналитики БК отдают небольшое предпочтение гостям. Их триумф отмечен коэффициентом 2,59, сыграть ничью можно за 3,32, а победа «Фулхэма» представлена котировкой 2,97.

Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,08, а меньше за 1,83.

Форма команд

«Фулхэм» в последних встречах оставляет неплохое впечатление о своей игре. Победа над «Лестером» (2:1), поражение от «Манчестер Сити» (0:2) и ничья с «Ливерпулем» (1:1). На текущий момент у команды восемь набранных очков и 18-я позиция в АПЛ . Слабая игра в атаке является главной проблемой «дачников». Команда забивает меньше гола за иру.

«Брайтон» после неплохого отрезка уступил в двух поединках кряду – «Саутгемптону» (1:2) и «Лестеру» (0:3). Из-за этих результатов команда опустилась на 16-ю позицию. В ее активе десять набранных очков. Еще одно поражение может привести к тому, что клуб опустится в зону вылета.

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Брайтон» выиграл 5 из 10 последних выездных поединков

За последние четыре года команды встречались между собой семь раз. По три победы на счету «Брайтона» и «Фулхэма», еще один матч завершился вничью

Прогноз

«Фулхэм» не может похвастаться стабильностью. «Брайтон» всё-таки выглядит надежнее, в первую очередь, в обороне. Сложно выделить в этой встрече фаворита, но мы считаем, что чуть больше предпосылок на успех у команды гостей. Надежная игра в обороне, разящие контратаки и опасные стандартные положения — вот главные оружия «Брайтона». Играем победу гостевой команды с учетом форы (0) с коэффициентом 1,83.