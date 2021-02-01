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«Фулхэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

вчера, 11:18

«Фулхэм» 3 февраля 2021 года принимает на своем поле «Лестер». Это будет матч в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на предстоящую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.143.522.01
Fonbet 4.15 3.55 1.90
Мелбет 3.98 3.70 2.02
Лига ставок 4.00 3.45 1.95

Ставки букмекеров

«Лестер» выглядит очевидным фаворитом данного противостояния. На победу клуба советуют ставить с коэффициентом 1.89. Победу «Фулхэма» оценивают в 4.08, а ничейный исход — в 3.76.

Форма команд

«Фулхэм» в нынешнем сезоне идет на 18-м месте и имеет 14 баллов в активе. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 2:2.

«Лестер» расцвел под руководством Брендана Роджерса. У команды четвертое место в таблице АПЛ и 39 пунктов в активе. Сезон для «лис» пока складывается удачно.

Информация для ставок

  • «Фулхэм» не выиграл ни в одном из последних пяти матчей
  • «Лестер» потерпел лишь одно поражение в пяти последних встречах
  • «Фулхэм» забил всего 17 мячей — один из худших показателей АПЛ

Прогноз

В этом поединке букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «каждая команда забьет меньше 1,5 голов» по коэффициенту 2.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эссен» — «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.143.522.01
Fonbet 4.15 3.55 1.90
Мелбет 3.98 3.70 2.02
Лига ставок 4.00 3.45 1.95
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Лестер Сити
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