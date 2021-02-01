«Фулхэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

1612167488

вчера, 11:18

«Фулхэм» 3 февраля 2021 года принимает на своем поле «Лестер». Это будет матч в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

«Лестер» выглядит очевидным фаворитом данного противостояния. На победу клуба советуют ставить с коэффициентом 1.89. Победу «Фулхэма» оценивают в 4.08, а ничейный исход — в 3.76.

Форма команд

«Фулхэм» в нынешнем сезоне идет на 18-м месте и имеет 14 баллов в активе. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 2:2.

«Лестер» расцвел под руководством Брендана Роджерса. У команды четвертое место в таблице АПЛ и 39 пунктов в активе. Сезон для «лис» пока складывается удачно.

Информация для ставок

«Фулхэм» не выиграл ни в одном из последних пяти матчей

«Лестер» потерпел лишь одно поражение в пяти последних встречах

«Фулхэм» забил всего 17 мячей — один из худших показателей АПЛ

Прогноз

В этом поединке букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «каждая команда забьет меньше 1,5 голов» по коэффициенту 2.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эссен» — «Байер».