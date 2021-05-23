«Фулхэм» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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сегодня, 11:06

23 мая 2021 года «Фулхэм» сыграет последний матч в АПЛ , это будет поединок против «Ньюкасла». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущую игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и н победу «Ньюкасла» по 3.40.

Форма команд

«Фулхэм» проводит ужасный сезон. Клуб набрал всего 28 пунктов и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у команды пять побед, 13 ничьих и 19 поражений. «Фулхэм» забил 27 мячей и пропустил 51 гол.

«Ньюкасл» набрал 42 пункта и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — 11 побед, девять ничьих и 17 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 62 мяча. В последних играх «Ньюкасл» выглядит неплохо, клуб старается набирать очки даже в неудачных матчах.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» выиграл два матча из последних пяти

● У «Ньюкасла» пять побед из 18 в гостях в этом сезоне

● «Фулхэм» не побеждает вот уже девять матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Ньюкасла» или ничью по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по 2.55.

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