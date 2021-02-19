«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2021)

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вчера, 19:57

«Фулхэм» играет против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 25-го тура АПЛ . Матч состоится 20 февраля 2021 года. Это далеко не лучшие команды в нынешнем розыгрыше АПЛ , но даже здесь будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры видят фаворитом «Фулхэм», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.30. Ничейный исход оценивают в 3.25, а в победу «Шеффилда» верят за 3.30. Это будет поединок двух аутсайдеров, но и здесь можно будет найти, чем себя развлечь. Клубы играют в ужасный футбол и слабы как в атаке, так и в защите.

Форма команд

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в АПЛ и имеет в активе 19 очков. Клуб набрал 13 баллов и имеет в активе всего две победы в 24 матчах. Также «дачники» в этом сезоне забили 20 мячей и пропустили в свои ворота 32 гола. Это одна из худших команд АПЛ по всем показателям. «Фулхэм» проводит свои последние матчи не лучшим образом и никак не может победить.

После неплохого прошлого сезона «Шеффилд Юнайтед» окончательно скатился в самый низ турнирной таблицы. У клуба всего 11 очков и последнее место. «Шеффилд» побеждал в нынешнем сезоне АПЛ всего три раза. Также команда забила 15 голов и пропустила 40 мячей. По количеству пропущенных голов хуже «Шеффилда» только «Вест Бромвич» (55) и «Лидс» (42).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл всего один поединок из последних пяти

«Шеффилд Юнайтед» за последние пять матчей трижды проиграл и два раза выиграл

«Шеффилд» пропускал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют за коэффициент 1.98. Также можно поставить на победу «Фулхэма» в первом тайме за коэффициент 3.05.