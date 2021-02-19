ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2021)

вчера, 19:57

«Фулхэм» играет против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 25-го тура АПЛ. Матч состоится 20 февраля 2021 года. Это далеко не лучшие команды в нынешнем розыгрыше АПЛ, но даже здесь будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.213.85
Fonbet 2.20 3.20 3.65
Мелбет 2.23 3.28 3.80
Лига ставок 2.16 3.15 3.70
Pin-up 2.20 3.15 3.70

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры видят фаворитом «Фулхэм», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.30. Ничейный исход оценивают в 3.25, а в победу «Шеффилда» верят за 3.30. Это будет поединок двух аутсайдеров, но и здесь можно будет найти, чем себя развлечь. Клубы играют в ужасный футбол и слабы как в атаке, так и в защите.

Форма команд

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в АПЛ и имеет в активе 19 очков. Клуб набрал 13 баллов и имеет в активе всего две победы в 24 матчах. Также «дачники» в этом сезоне забили 20 мячей и пропустили в свои ворота 32 гола. Это одна из худших команд АПЛ по всем показателям. «Фулхэм» проводит свои последние матчи не лучшим образом и никак не может победить.

После неплохого прошлого сезона «Шеффилд Юнайтед» окончательно скатился в самый низ турнирной таблицы. У клуба всего 11 очков и последнее место. «Шеффилд» побеждал в нынешнем сезоне АПЛ всего три раза. Также команда забила 15 голов и пропустила 40 мячей. По количеству пропущенных голов хуже «Шеффилда» только «Вест Бромвич» (55) и «Лидс» (42).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» выиграл всего один поединок из последних пяти
  • «Шеффилд Юнайтед» за последние пять матчей трижды проиграл и два раза выиграл
  • «Шеффилд» пропускал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют за коэффициент 1.98. Также можно поставить на победу «Фулхэма» в первом тайме за коэффициент 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.213.85
Fonbet 2.20 3.20 3.65
Мелбет 2.23 3.28 3.80
Лига ставок 2.16 3.15 3.70
Pin-up 2.20 3.15 3.70
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:00
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100