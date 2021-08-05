«Галатасарай» — «Сент-Джонстон». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

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вчера, 08:26

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Сент-Джонстон» приедет в гости к «Галатасараю». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют «Галатасарай». Взять их победу можно по коэффициенту 1.3, в случае победы гостей зайдет коэффициент 9.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.16.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.74. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают 2.08. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Галатасарай» принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, но не смогл ничего сделать с ПСВ , проиграв ему в двух матчах (1:5) и (1:2). Перейдя в Лигу Европы, команда надеется пройти два раунда квалификации и выйти в групповой этап турнира.

«Сент-Джонстон» этим выездным поединком стартует в еврокубках, подготовку к матчу коллектив вел с помощью товарищеских встреч, но также успел и стартовать в национальном чемпионате, сыграв с «Росс Каунити» на выезде (0:0).

Информация для ставок

• «Галатасарай» в последних 10 поединках одержал восемь побед при двух поражениях

• «Сент-Джонстон» завершил вничью четыре из пяти последних матчей

• Семь крайних встреч с участием «Галатасарая» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5

• Шесть из семи последних игр шотландского клуба завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Турецкий клуб более квалифицированный и имеет в своем расположении более мастеровитых и опытных исполнителей. Рекомендуем сделать ставку на победу „Галатасарая“ с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.92.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием „Лиона“.