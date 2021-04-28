«Гамбург» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (29.04.2021)

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вчера, 16:14

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам матч 30-го тура второй Бундеслиги. «Гамбург» ждет в гости «Карлсруэ». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Карлсруэ» оценивается по коэффициенту 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Гамбург» в самый ответственный момент чемпионата попал в небольшой кризис и не может выиграть несколько матчей подряд. Однако для команды еще не всё потеряно, она будет бороться с «Хольштайн Киль», у которого сыграно на несколько игр меньше. Чтобы выйти в Бундеслигу, тренерский штаб должен перезагрузить команду и настроить ее на дальнейшую борьбу. В последних двух матчах «Гамбург» сыграл вничью с «Регенсбургом» (1:1) и проиграл «Зандхаузену» (1:2).

«Карлсруэ» идет в середине таблицы и не решает никаких турнирных задач в сезоне. Команда давно не выигрывает, но большинство матчей сыграла вничью. В матче с мотивированным «Гамбургом» коллективу придется сложно. Последними матчами «Карлсруэ» стали ничьи с «Эрцебирге» (0:0) и «Вюрцбургер Кикерс» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Карлсруэ» закончились ничьими

«Гамбург» не может выиграть четыре матча подряд в чемпионате

«Гамбург» выиграл шесть из семи последних домашних матчей у «Карлсруэ»

Четыре из пяти последних встреч между командами завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

«Гамбург» имеет шансы на повышение в классе и приложит все усилия, чтобы прервать затянувшуюся серию неудач в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.