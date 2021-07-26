«Газ Метан» — «Арджеш». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.07.21)

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вчера, 21:53

В третьем туре чемпионата Румынии «Газ Метан» на домашней арене примет «Арджеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на игру, которая состоится 30 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворита в предстоящем поединке букмекеры не выделяют. Ставки на победу «Газ Метана» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.58, а вероятный выигрыш «Арджеша» оценивается по коэффициенту 2.86. Поставить на ничью сервис предлагает по коэффициенту 3.12

Аналитики компании также считают, что больше двух мячей команды не забьют. Исход ТМ (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.57, ТБ (2,5) – 2.52.

Форма команд

Новый сезон чемпионата Румынии «Газ Метан» начал успешно. В первом туре лиги команда добилась минимальной победы над «Миловени» (1:0) в домашнем противостоянии с соперником. Но развить этот успех хозяева грядущего поединка не смогли. Во втором туре последовал неудачный выезд на поле «Констанцы», где «Газ Метан» пропустил два безответных гола (0:2) и не смог набрать очки.

«Арджеш» по итогам двух проведенных туров обосновался в группе аутсайдеров с нулем в графе очков. В стартовом матче сезона клуб неудачно сыграл против «Университати» в гостях (0:1), а затем с аналогичным счетом уступил «Араду» на домашней арене (0:1). Этими матчами «Арджеш» продлил серию из поражений в чемпионате до пяти поединков с учетом прошлого сезона.

Информация для ставок

«Газ Метан» не уступал сопернику в 4 прошлых встречах (3 ничьи и 1 победа)

«Газ Метан» не проигрывал в 7 последних домашних матчах чемпионата

«Арджеш» не забивал голы в 3 прошлых гостевых поединках чемпионата

Прогноз

«Арджеш» неубедительно начал сезон, проиграв два матча кряду и не забив в них голов. «Газ Метан» же на своем поле стабильно добивается положительных результатов, включая встречи с предстоящим соперником. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

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