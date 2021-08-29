«Газ Метан» — УТА. Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.08.2021)

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вчера, 23:14

В заключительном матче седьмого тура Высшей лиги Румынии «Газ Метан» на своем поле примет УТА. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 30 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют очевидного фаворита в этой игре. Поставить на победу «Газ Метана» предлагается по коэффициенту 2.93, ничья доступна с котировкой 3.06, а победа УТА находится на отметке 2.56.

Эксперты сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.52, ТБ (2,5) – 2.66.

Форма команд

«Газ Метан» плохо начал новый розыгрыш чемпионата Румынии. В пяти сыгранных турах команде удалось пополнить свой счет только на четыре очка, которые располагают клуб на предпоследнем месте рейтинга.

Единственную победу в лиге «Газ Метан» оформил в стартовом туре, когда победил дома «Миовени» (1:0). Также команда отметилась ничейным исходом в игре против «Арджеша» (2:2), а в трех последних поединках фиксировались поражения от «Стяуа» (1:2), «Ботошани» (0:1) и «Университати» (0:1).

УТА более продуктивно выступила в шести стартовых турах. Набрав 11 очков, команда обосновалась в первой шестерке, выдвинув свои претензии на борьбу за место в зоне еврокубков.

В двух прошлых турах гости грядущей встречи разобрались с «Волунтари» (2:0) и «Университатей» (1:0), а до этого было зафиксировано гостевое поражение от «Ботошани» (1:2) – единственное в этом сезоне чемпионата.

Информация для ставок

УТА побеждала «Газ Метан» в 2 прошлых очных встречах

В 3 из 4 предыдущих дуэлях соперников прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) УТА не проигрывала в 3 из 4 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

Большинство факторов указывают в пользу гостей предстоящей игры. УТА уверенно начала чемпионат, и дважды побеждала «Газ Метан» в последних дуэлях. Предлагаем ставку на победу гостей с учетом форы (0) по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.

Букмекеры предложили ранее хороший коэффициент на победу «Сарагосы» в матче Сегунды.