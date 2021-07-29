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«Генгам» — «Валансьен». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

вчера, 07:57

Во 2-м туре французской Лиги 2 «Генгам» на домашнем стадионе сыграет против «Валансьена». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.414.56
Фонбет 1.88 3.35 4.60
Мелбет 1.92 3.28 4.54
1XBET 1.92 3.28 4.54
BetBoom 1.91 3.30 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Генгам» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.22. Победа «Валансьена» представлена коэффициентом 4.26.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.31 на ТБ 2.5 и 1.68 на ТМ 2.5.

Форма команд

Новый розыгрыш Лиги «Генгам», защитник которого недавно перебрался в ПСЖ, начинал гостевым поединком против «Гавра». В этой игре команды не забили голов, разделив очки. Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата «Генгам» закончил на девятом месте в турнирной таблице, набрав в общей сложности 47 очков. От первой пятерки команда отстала на 18 баллов.

«Валансьен» тоже стартовал в чемпионате с нулевой ничьи в домашнем матче против «Ньора» (0:0). По итогам предыдущего сезона Лиги 2 «Валансьен» пришел к финишу на 11-м месте, набрав, как и «Генгам», 47 очков.

Информация для ставок

  • «Генгам» не уступал «Валансьену» в 3 прошлых очных встречах – две ничьи и одна победа
  • В 8 предыдущих очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • В 5 последних домашних матчах «Генгама» в Лиге 2 проходила ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Генгам» и «Валансьен» не могут похвастаться результативной атакой, что подтвердили стартовые матчи команд в чемпионате. Однако оба коллектива достаточно надежно обороняются, и в очных противостояниях соперников регулярно фиксируется низкая результативность. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.68 1.65 2.28
Мелбет 1.69 2.29
1XBET 1.69 2.29
BetBoom 2.15 1.64 1.61 2.20 1.29 3.30
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:18
Хозяева не проиграют
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