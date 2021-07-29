«Генгам» — «Валансьен». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

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вчера, 07:57

Во 2-м туре французской Лиги 2 «Генгам» на домашнем стадионе сыграет против «Валансьена». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Генгам» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.22. Победа «Валансьена» представлена коэффициентом 4.26.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.31 на ТБ 2.5 и 1.68 на ТМ 2.5.

Форма команд

Новый розыгрыш Лиги «Генгам», защитник которого недавно перебрался в ПСЖ , начинал гостевым поединком против «Гавра». В этой игре команды не забили голов, разделив очки. Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата «Генгам» закончил на девятом месте в турнирной таблице, набрав в общей сложности 47 очков. От первой пятерки команда отстала на 18 баллов.

«Валансьен» тоже стартовал в чемпионате с нулевой ничьи в домашнем матче против «Ньора» (0:0). По итогам предыдущего сезона Лиги 2 «Валансьен» пришел к финишу на 11-м месте, набрав, как и «Генгам», 47 очков.

Информация для ставок

«Генгам» не уступал «Валансьену» в 3 прошлых очных встречах – две ничьи и одна победа

В 8 предыдущих очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)

В 5 последних домашних матчах «Генгама» в Лиге 2 проходила ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Генгам» и «Валансьен» не могут похвастаться результативной атакой, что подтвердили стартовые матчи команд в чемпионате. Однако оба коллектива достаточно надежно обороняются, и в очных противостояниях соперников регулярно фиксируется низкая результативность. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.