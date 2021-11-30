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«Генк» — «Брюгге». Прогноз на матч кубка Бельгии (01.12.2021)

вчера, 11:53

В 1/8 финала кубка Бельгии «Генк» ждет в гости «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.063.752.06
Фонбет 3.15 3.90 2.10
Мелбет 3.13 3.78 2.12
1XBET 3.13 3.78 2.12
BetBoom 3.05 3.60 2.16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Генка» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Генк» не лучшим образом выступает в последних матчах различных турниров и идет в середине турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Коллектив набрал 21 очко и идет только на десятом месте. Вряд ли клубу удастся слишком успешно провести этот сезон, поэтому хорошей мотивацией может стать кубок Бельгии, в котором придется обыгрывать чемпиона страны. В прошлой стадии турнира «Генк» прошел «Сен-Элуи» (6:0), а несколько дней назад проиграл «Брюгге» в чемпионате (2:3).

У «Брюгге» большие проблемы с результатами. Команда разгромно проиграла три последних матча Лиги чемпионов с общим счетом (2:14). В чемпионате коллектив идет только на третьем месте, набрав 30 очков. Отставание от лидера составляет четыре балла. Кубок страны также важен для клуба, поэтому тренерский штаб готовится выпускать боевой состав на предстоящий поединок. На прошлом этапе «Брюгге» без проблем разобрался с «Дейнзе» (3:0), а на выходных обыграл своего нынешнего оппонента в чемпионате (3:2).

Информация для ставок

  • Оба коллектива выиграли всего один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Последние семь поединков «Брюгге» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Генк» проиграл пять из семи последних встреч с «Брюгге»

Прогноз

Обе команды будут бороться за победу, ведь кубок Бельгии является отдельным турниром, который дает шанс завоевать трофей. Предполагаем, что сильнее окажется чемпион страны. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.55 1.88 1.92
Мелбет 2.32 1.54
1XBET 2.32 1.54
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Gahi
Gahi
вчера в 12:11
Победа команды Брюгге в этом матче. Удачи
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