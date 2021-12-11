«Гент» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Генк». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Генка» оценивается в 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«Гент» занимает шестое место в чемпионате и играет с переменным успехом. Коллектив на пять очков опережает «Генк», набрав 27 очков. Клуб находится в зоне плей-офф, но необходимо продолжать работать, чтобы сохранить за собой место, а может и подняться выше по турнирной таблице. В прошлом матче «Гент» выиграл у «Оуд-Хеверли» (1:0), а ранее на своем поле оказался сильнее «Стандарда» (3:1).
«Генк» занял последнее место в группе Лиги Европы и покинул турнир. Теперь команда может все свое внимание уделить внутреннему чемпионату, в котором дела не идут так как хотелось бы руководству и болельщикам. Коллектив расположился на восьмом месте с 22 очками, но в турнирной таблице высокая плотность и неудачные результаты могут резко опустить его на несколько позиций. Последние два матча в чемпионате Бельгии закончились для «Генка» ничьей с «Мехеленом» (1:1) и поражением от «Брюгге» (2:3).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Генк» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»
- «Гент» выиграл только три домашних матча из десяти последних у «Генка»
Прогноз
Обе команды выступают нестабильно и в предстоящем поединке не будут большими силами идти в атаку в первой половине матча. Предполагаем, что много мячей болельщики в этой встрече не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.