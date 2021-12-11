«Гент» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2021)

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сегодня, 15:05

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Генк». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Генка» оценивается в 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Гент» занимает шестое место в чемпионате и играет с переменным успехом. Коллектив на пять очков опережает «Генк», набрав 27 очков. Клуб находится в зоне плей-офф, но необходимо продолжать работать, чтобы сохранить за собой место, а может и подняться выше по турнирной таблице. В прошлом матче «Гент» выиграл у «Оуд-Хеверли» (1:0), а ранее на своем поле оказался сильнее «Стандарда» (3:1).

«Генк» занял последнее место в группе Лиги Европы и покинул турнир. Теперь команда может все свое внимание уделить внутреннему чемпионату, в котором дела не идут так как хотелось бы руководству и болельщикам. Коллектив расположился на восьмом месте с 22 очками, но в турнирной таблице высокая плотность и неудачные результаты могут резко опустить его на несколько позиций. Последние два матча в чемпионате Бельгии закончились для «Генка» ничьей с «Мехеленом» (1:1) и поражением от «Брюгге» (2:3).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Генк» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Гент» выиграл только три домашних матча из десяти последних у «Генка»

Прогноз

Обе команды выступают нестабильно и в предстоящем поединке не будут большими силами идти в атаку в первой половине матча. Предполагаем, что много мячей болельщики в этой встрече не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.