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«Гент» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.05.2021)

сегодня, 06:44

«Гент» примет у себя «Остенде» в матче плей-офф группы Лиги Конференций Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 4.04. Победа «Остенде» представлена коэффициентом 3.92.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Гент» очень неуверенно стартовал в группе Лиги Конференций, сыграв вничью с «Мехеленом» (2:2) и проиграв «Стандарду» (1:2). В ближайшем поединке у команды есть шанс реабилитироваться и заодно остановить лидера группы.

«Остенде» находится на лидирующей позиции в квартете. В мае команда провела два сверхрезультативных матча, обыграв «Стандард» (6:2) и уступив «Мехелену» (3:5). В случае победы над «Гентом» отрыв «Остенде» от преследователей увеличится до 5 очков.

Информация для ставок

  • «Гент» проиграл 1 из последних 11 матчей на своем поле
  • «Остенде» не может выиграть у «Гента» в гостях четыре матча подряд
  • «Остенде» забивал в 13 из 14 последних выездных матчей

Прогноз

Обе команды играют в яркий атакующий футбол и, скорее всего, то же самое нас ожидает и в этом поединке. Сделать ставку на ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.43.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.50 2.08 1.79
Лига Ставок 2.55 1.47 2.06 1.71
Мелбет 2.63 1.51
1XBET 4.20 1.20 2.69 1.49 2.01 1.80
BetBoom 4.40 1.18 2.52 1.47 1.98 1.76
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:01
Хозяева не проиграют
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