«Гент» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.05.2021)

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сегодня, 06:44

«Гент» примет у себя «Остенде» в матче плей-офф группы Лиги Конференций Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 4.04. Победа «Остенде» представлена коэффициентом 3.92.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Гент» очень неуверенно стартовал в группе Лиги Конференций, сыграв вничью с «Мехеленом» (2:2) и проиграв «Стандарду» (1:2). В ближайшем поединке у команды есть шанс реабилитироваться и заодно остановить лидера группы.

«Остенде» находится на лидирующей позиции в квартете. В мае команда провела два сверхрезультативных матча, обыграв «Стандард» (6:2) и уступив «Мехелену» (3:5). В случае победы над «Гентом» отрыв «Остенде» от преследователей увеличится до 5 очков.

Информация для ставок

«Гент» проиграл 1 из последних 11 матчей на своем поле

«Остенде» не может выиграть у «Гента» в гостях четыре матча подряд

«Остенде» забивал в 13 из 14 последних выездных матчей

Прогноз