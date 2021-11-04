«Гент» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 14:21

Лига конференций продолжает радовать нас неплохими поединками, в рамках четвертого тура между собой сыграют «Гент» и «Партизан». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить так и не смогли, но небольшое предпочтение отдают бельгийцам. Ставки на победу «Гента» принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.58, а выбрать в линии победу «Партизана» предлагают по коэффициенту 3.63.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5, так и на тотал меньше 2.5 составляет 1.89. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Гент» на выходных провел матч в чемпионате Бельгии и на своем стадионе не смог переиграть открытие этого сезона «Юнион Сент-Жилуаз» (0:2), но туром ранее без проблем разобрался на выезде с «Генком» (3:0). В Лиге конференций команда занимает первое место после трех туров, набрав максимальное количество очков.

«Партизан» уступил сопернику в первой игре со счетом 0:1 и теперь отправляется на выезд за реваншем. Сербская команда редко проигрывает и в чемпионате страны после еврокубков добыла три уверенных победы над «Бачкой-Тополой» (3:1), «Металацом ГМ» (3:1), «Чукарички Станком» (2:0).

Информация для ставок

У «Гента» четыре победы в последних пяти встречах

«Партизан» проиграл лишь раз в крайних 10 встречах

Семь матчей кряду с участием «Гента» и восемь из десяти с участием «Партизана» закончились результатом «обе забьют – нет»

Пять из семи последних поединков «Гента» завершились ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет очень боевой и интересной, сербы будут мотивированы взять реванш, а бельгийцы в очередной раз победить и досрочно оформить путевку в плей-офф. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.58.