«Гент» — «Мускрон»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.02.2021)

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сегодня, 11:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Мускрон».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно с коэффициентом 1.49. Победа «Мускрона» оценивается в 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

«Гент» не проигрывает уже несколько матчей, но в основном играет вничью. Команда несколько дней назад смогла одолеть в Кубке Бельгии «Шарлеруа» (3:1). В чемпионате «Гент» отстал от лидеров слишком далеко (12-е место и 33 очка). В прошлом туре высшей лиги Бельгии команда сыграла вничью с «Эйпеном», а до этого также разошлась миром с «Андерлехтом» (0:0).

«Мускрон» вплотную расположился возле зоны вылета, но у клуба еще есть запас в виде четырех очков отрыва. Команда показывает плохие результаты и редко побеждает. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игровой процесс и набирать заветные баллы в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Мускрон» проиграл «Кортрейку» (0:3), а немного ранее сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1).

Информация для ставок

• «Гент» не проигрывает уже семь матчей во всех турнирах

• «Мускрон» выиграл один матч из пяти в чемпионате Бельгии

• В семи матчах из восьми между командами был зафиксирован исход «обе забьют»

• «Гент» выиграл четыре из пяти матчей у «Мускрона» на своем поле

Прогноз

Исходя из статистики, «Мускрон» считается очень удобным соперником для «Гента». Предполагаем, что и этот матч не станет исключением, поэтому закончится победой «Гента» с запасом забитых мячей. Сделать ставку на победу «Гента» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на этот вариант составит 1.81.