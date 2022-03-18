Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболГермания. Бундеслига 2021/2022

«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2022)

вчера, 15:54
Бавария

Ставки букмекеров

Компания Фонбет выкатила такую линию ставок на эту встречу: победа «Баварии» играется по коэффициенту 1.16, на ничью можно поставить за 8.00, а победа «Униона» оценивается по котировке 17.00. Как видим, у букмекера нет сомнений в итоговом успехе хозяев поля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.188.1617.61
Фонбет 1.18 7.50 15.00
Мелбет 1.19 8.10 18.00
1XBET 1.19 8.10 18.00
BetBoom 1.18 7.86 16.91

Также эксперты убеждены, что команды в Мюнхене забьют больше 3 голов в общей сложности. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.30.

Форма команд

«Бавария» — единоличный лидер чемпионата Германии. Клуб из Мюнхена заработал 60 очков за 26 туров, показав феноменальные показатели результативности – 70 забитых голов.

При этом периодически «Бавария» допускает оплошности в Бундеслиге, как это было в двух минувших турах, где были зафиксированы ничьи с «Байером» (1:1) и «Хоффенхаймом» (1:1).

«Унион» сейчас находится на восьмой строчке Бундеслиги. Выиграв только один из прошлых пяти матчей чемпионата, клуб из Берлина дистанцировался от зоны еврокубков на шесть баллов.

Отметим, что успешной игры против «Майнца» (3:1) на своем поле «Унион» оступился в гостях у «Вольфсбурга» (0:1), а также разделил очки со «Штуггартом» (1:1) на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывала в 36 из последних 38 домашних матчей Бундеслиги
  • «Бавария» и «Унион» обменялись голами в 4 из последних 5 очных матчей
  • «Бавария» забивала и пропускала голы в 5 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

У «Баварии» есть проблемы в защите, чем пользуются соперники разного уровня. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46
Мелбет 3.40 1.30
1XBET 3.40 1.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:10
«Бавария» на очень высоком уровне проводит сезон и пока оправдывает статус главного претендента на чемпионский титул. Команда Юлиана Нагельсмана по итогам 26-ти туров единолично возглавляет турнирную таблицу, но пока серьезного отрыва от главного конкурента в лице дортмундской «Боруссии» не имеет, опережая «шмелей» всего на четыре очка.
Gahi
Gahi
вчера в 17:07
Победа команды "Баварии" с Азиатской форой (-1.5) в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 