«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2022)

1647608060

вчера, 15:54

Ставки букмекеров

Компания Фонбет выкатила такую линию ставок на эту встречу: победа «Баварии» играется по коэффициенту 1.16, на ничью можно поставить за 8.00, а победа «Униона» оценивается по котировке 17.00. Как видим, у букмекера нет сомнений в итоговом успехе хозяев поля.

Также эксперты убеждены, что команды в Мюнхене забьют больше 3 голов в общей сложности. Ставки на ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.30.

Форма команд

«Бавария» — единоличный лидер чемпионата Германии. Клуб из Мюнхена заработал 60 очков за 26 туров, показав феноменальные показатели результативности – 70 забитых голов.

При этом периодически «Бавария» допускает оплошности в Бундеслиге, как это было в двух минувших турах, где были зафиксированы ничьи с «Байером» (1:1) и «Хоффенхаймом» (1:1).

«Унион» сейчас находится на восьмой строчке Бундеслиги. Выиграв только один из прошлых пяти матчей чемпионата, клуб из Берлина дистанцировался от зоны еврокубков на шесть баллов.

Отметим, что успешной игры против «Майнца» (3:1) на своем поле «Унион» оступился в гостях у «Вольфсбурга» (0:1), а также разделил очки со «Штуггартом» (1:1) на домашней арене.

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывала в 36 из последних 38 домашних матчей Бундеслиги

«Бавария» и «Унион» обменялись голами в 4 из последних 5 очных матчей

«Бавария» забивала и пропускала голы в 5 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

У «Баварии» есть проблемы в защите, чем пользуются соперники разного уровня. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.