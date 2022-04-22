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«Бохум» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2022)

вчера, 16:56
Бохум

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этом матче эксперты видят «Бохум». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.25. Вероятность победы «Аугсбурга» оценивается в 3.35, а за ничью выставлена цена 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.253.51
Фонбет 2.25 3.20 3.40
Мелбет 2.34 3.32 3.46
1XBET 2.34 3.32 3.46
BetBoom 2.30 3.27 3.42

Что касается голов, то здесь аналитики ждут умеренной результативности. Ставки н ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бохум» находится на 12 месте чемпионата, набрав 36 очков. По ходу сезона клуб одержал 10 побед, шесть раз сыграл вничью и допустил 14 поражений. Выделим, что атака команды за 30 туров забила 30 голов, а защита пропустила 43 мяча.

После успешных матчей против «Хоффенхайма» (1:2) и «Байером» (0:0) «Бохум» без особых претензий на очки уступил «Фрайбургу» (0:3) в минувшем туре.

«Аугсбург» базируется на 14 строчке Бундеслиги. В активе клуба по восемь победных и ничейных матчей, при 14 поражениях в пассиве. Набрав 32 балла, клуб установил такую результативность и надежность в защите – 34 забитых гола против 47 пропущенных.

Отмечаем, что «Аугсбург» не набирал очки в двух турах подряд, где были зафиксированы поражения от «Баварии» (0:1) и «Герты» (0:1).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» не побеждал в 19 из последних 21 гостевых матчей лиги
  • «Бохум» сыграл на ТМ(2,5) голов в 2 предыдущих матчах на своем поле
  • «Аугсбург» сыграл на ТМ(2,5) голов в 2 прошлых турах чемпионата Германии

Прогноз

«Бохум» и «Аугсбург» не забивали голы в двух прошлых турах чемпионата. Поэтому, ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет видится оптимальным решением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.52 1.86 2.05 1.48 2.84
Фонбет 1.83 2.00
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
Бохум и Аугсбург уже пересекались между собой в действующем чемпионате под штандартом первого круга. И тогда зрители на арене ВВК стали свидетелями настоящего голевого обоюдоострого шторма, который принес успех "несгибаемым" с хоккейным счетом 3:2. Жду и на этот раз хотя бы один забитый мяч со стороны сильно заинтересованных "фуггеров", вместе со ставкой на ИТБ 2 (1) за весьма неплохой коэффициент.
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