«Бохум» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2022)

1650635789

вчера, 16:56

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этом матче эксперты видят «Бохум». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.25. Вероятность победы «Аугсбурга» оценивается в 3.35, а за ничью выставлена цена 3.25.

Что касается голов, то здесь аналитики ждут умеренной результативности. Ставки н ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бохум» находится на 12 месте чемпионата, набрав 36 очков. По ходу сезона клуб одержал 10 побед, шесть раз сыграл вничью и допустил 14 поражений. Выделим, что атака команды за 30 туров забила 30 голов, а защита пропустила 43 мяча.

После успешных матчей против «Хоффенхайма» (1:2) и «Байером» (0:0) «Бохум» без особых претензий на очки уступил «Фрайбургу» (0:3) в минувшем туре.

«Аугсбург» базируется на 14 строчке Бундеслиги. В активе клуба по восемь победных и ничейных матчей, при 14 поражениях в пассиве. Набрав 32 балла, клуб установил такую результативность и надежность в защите – 34 забитых гола против 47 пропущенных.

Отмечаем, что «Аугсбург» не набирал очки в двух турах подряд, где были зафиксированы поражения от «Баварии» (0:1) и «Герты» (0:1).

Информация для ставок

«Аугсбург» не побеждал в 19 из последних 21 гостевых матчей лиги

«Бохум» сыграл на ТМ(2,5) голов в 2 предыдущих матчах на своем поле

«Аугсбург» сыграл на ТМ(2,5) голов в 2 прошлых турах чемпионата Германии

Прогноз

«Бохум» и «Аугсбург» не забивали голы в двух прошлых турах чемпионата. Поэтому, ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет видится оптимальным решением.