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«Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 16:13
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Фрайбург» фаворитом этого матча. Разместить ставки на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85. В это же время вероятность успеха «Боруссии» оценивается в 3.90, а на ничью можно поставить по котировке 4.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.954.32
Фонбет 1.80 3.90 4.10
Мелбет 1.88 4.14 4.14
1XBET 1.88 4.14 4.14
BetBoom 1.85 3.93 4.23

Также линия букмекера двигается в пользу результативного футбола. Исход ТБ(2,5) голов играется по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Фрайбург» ведет сражение за зону Лиги чемпионов, занимая промежуточное пятое место чемпионата. В текущем созыве Бундеслиги клуб заработал 51 балл за 30 встреч, показав такую успешность: 14 выигранных матчей, девять ничейных встреч и семь поражений.

Два предыдущих тура чемпионата «Фрайбург» провел продуктивно, последовательно победив «Айнтрахт» (2:1) и «Бохум» (3:0).

«Боруссия» Менхенгладбах таких задач не решает. Клуб находится на 11-м месте рейтинга, не преследуя турнирных задач. В активе команды 37 очков, которые удалось заработать благодаря 10 победам и семи ничейным встречам, при 13 поражениях.

Выделим, что в минувшем туре «Боруссия» проиграла в домашних условиях «Кельну» (1:3), тем самым оборвав серию без поражений, которая насчитывала четыре тура.

Информация для ставок

  • «Фрайбург» не проигрывал в 11 прошлых матчах против «Боруссии» на своем поле
  • «Фрайбург» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 последних домашних поединках чемпионата
  • Команды обменивались голами в 3 из прошлых 5 матчей н поле «Фрайбурга»

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей форм команд, дает основания рекомендовать ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.28 2.41 1.63 1.88 2.02
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:38
Победа команды "Фрайбурга" и обе команды забьют в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
В первом круге Гладбах сенсационно крупно уступил сопернику 0-6. Сейчас гости так не разваливаются, хоть и нестабильные матчи в их исполнении бывают. Тем не менее с такой атакой, а также из за плотного графика соперника на свой гол гости наиграть точно должны, тогда как Фрайбург дома точно без мячей не останется. ОЗ в противостоянии проходил 2 раза из 3х в последних матчах, и думаю, что тенденция должна возобновиться и продолжиться.
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