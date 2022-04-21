«Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Фрайбург» фаворитом этого матча. Разместить ставки на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85. В это же время вероятность успеха «Боруссии» оценивается в 3.90, а на ничью можно поставить по котировке 4.10.

Также линия букмекера двигается в пользу результативного футбола. Исход ТБ (2,5) голов играется по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Фрайбург» ведет сражение за зону Лиги чемпионов, занимая промежуточное пятое место чемпионата. В текущем созыве Бундеслиги клуб заработал 51 балл за 30 встреч, показав такую успешность: 14 выигранных матчей, девять ничейных встреч и семь поражений.

Два предыдущих тура чемпионата «Фрайбург» провел продуктивно, последовательно победив «Айнтрахт» (2:1) и «Бохум» (3:0).

«Боруссия» Менхенгладбах таких задач не решает. Клуб находится на 11-м месте рейтинга, не преследуя турнирных задач. В активе команды 37 очков, которые удалось заработать благодаря 10 победам и семи ничейным встречам, при 13 поражениях.

Выделим, что в минувшем туре «Боруссия» проиграла в домашних условиях «Кельну» (1:3), тем самым оборвав серию без поражений, которая насчитывала четыре тура.

Информация для ставок

«Фрайбург» не проигрывал в 11 прошлых матчах против «Боруссии» на своем поле

«Фрайбург» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 последних домашних поединках чемпионата

(2,5) гола в 4 последних домашних поединках чемпионата Команды обменивались голами в 3 из прошлых 5 матчей н поле «Фрайбурга»

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей форм команд, дает основания рекомендовать ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.55.