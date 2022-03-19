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«Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2022)

вчера, 10:05
Герта

Ставки букмекеров

Анализирую линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Хоффенхайм» является фаворитом этого противостояния – победа гостей играется по коэффициенту 1.78. При этом вероятность успеха «Герты» оценивается в 4.25, а за ничью выставлена цена 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.594.421.72
Фонбет 4.15 4.00 1.80
Мелбет 3.56 3.87 2.03
1XBET 4.34 4.08 1.85
BetBoom 3.84 3.75 1.90

Также аналитики считают, что игра в Берлине получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Набрав 23 очка, «Герта» расположилась в зоне вылета чемпионата Германии – предпоследнее место в турнирной таблице. В текущей кампании клуб из Берлина смог одержать шесть побед, пять раз сыграть вничью и зафиксировать 15 поражений от соперников.

При этом клуб не набирал очки в пяти последних турах Бундеслиги, пропустив за этот период 16 голов от соперников. В предыдущем туре чемпионат «Герта» безуспешно сыграла в Менхенгладбахе, уступив местной «Боруссии» (0:2).

«Хоффенхайм» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Клуб на данный момент базируется на шестом месте, но у прямых конкурентов, которые идут выше, тоже по 44 набранных очка.

В текущем сезоне Бундеслиги «деревенские» одержали 13 побед и пять ничьих, восемь раз уступив своим оппонентам. После победной серии «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в минувшем туре.

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» забивал минимум 3 гола в 3 последних матчах на поле «Герты»
  • «Герта» пропускала минимум 2 гола в 5 прошлых турах чемпионата
  • «Хоффенхайм» побеждал «Герту» в 3 последних очных встречах

Прогноз

Кризис «Герты» и стремление «Хоффенхайма» закрепиться в ТОП-4, должны предрешить исход этой встречи. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.27 1.25 2.54 1.57 1.98 1.93
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 2.47 1.57
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 10:23
После знаковой домашней победы над Боруссией Дортмунд со счетом 3:2, где Герта все равно пропустила 2 мяча, столичная "старая фрау" почему-то резко успокоилась. И далее начала попросту лететь как фанера над Парижем в играх со всеми подряд, превратившись уже фактически в настоящих мальчиков для битья с ужасной оборонительной линией....
Что касается Хоффенхайма, то он выглядит на фоне убитой Херты чуть ли не заоблачным монстром, который ведет на текущий момент ожесточенную борьбу за место в денежной Лиге Чемпионов УЕФА. И вряд ли намерен терять важнейшие очки в противостоянии с явным лузером...Примерно по 2 мяча за один проведенный матч забивает сейчас умелое нападение "деревенских", а нам больше и не нужно.....
Ну а Герта, на удивление, именно в пределах родного поля испытывает нынче избыточные игровые комплексы, превращающие "старую фрау" в мочалку и решето в матчах со всеми подряд. Считаю, что и здесь ну очень проблемная защита хозяев неоднократно дрогнет, оформив таким образом проход моей ставке на ИТБ 2 (1.5) за неплохой коэффициент. В завершении отмечу, что Герта и Хоффенхайм уже встречались между собой в действующем чемпионате, и тогда под флагом первого круга победу отпраздновали "деревенские" со счетом 2:0.
Gahi
Gahi
вчера в 10:17
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
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