«Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2022)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Анализирую линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Хоффенхайм» является фаворитом этого противостояния – победа гостей играется по коэффициенту 1.78. При этом вероятность успеха «Герты» оценивается в 4.25, а за ничью выставлена цена 4.30.

Также аналитики считают, что игра в Берлине получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Набрав 23 очка, «Герта» расположилась в зоне вылета чемпионата Германии – предпоследнее место в турнирной таблице. В текущей кампании клуб из Берлина смог одержать шесть побед, пять раз сыграть вничью и зафиксировать 15 поражений от соперников.

При этом клуб не набирал очки в пяти последних турах Бундеслиги, пропустив за этот период 16 голов от соперников. В предыдущем туре чемпионат «Герта» безуспешно сыграла в Менхенгладбахе, уступив местной «Боруссии» (0:2).

«Хоффенхайм» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Клуб на данный момент базируется на шестом месте, но у прямых конкурентов, которые идут выше, тоже по 44 набранных очка.

В текущем сезоне Бундеслиги «деревенские» одержали 13 побед и пять ничьих, восемь раз уступив своим оппонентам. После победной серии «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в минувшем туре.

Информация для ставок

«Хоффенхайм» забивал минимум 3 гола в 3 последних матчах на поле «Герты»

«Герта» пропускала минимум 2 гола в 5 прошлых турах чемпионата

«Хоффенхайм» побеждал «Герту» в 3 последних очных встречах

Прогноз

Кризис «Герты» и стремление «Хоффенхайма» закрепиться в ТОП-4, должны предрешить исход этой встречи. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.