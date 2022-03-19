«Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2022)

Ставки букмекеров
Анализирую линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Хоффенхайм» является фаворитом этого противостояния – победа гостей играется по коэффициенту 1.78. При этом вероятность успеха «Герты» оценивается в 4.25, а за ничью выставлена цена 4.30.
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3 : 0
завершен
вчера, 17:30
Также аналитики считают, что игра в Берлине получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.25.
Форма команд
Набрав 23 очка, «Герта» расположилась в зоне вылета чемпионата Германии – предпоследнее место в турнирной таблице. В текущей кампании клуб из Берлина смог одержать шесть побед, пять раз сыграть вничью и зафиксировать 15 поражений от соперников.
При этом клуб не набирал очки в пяти последних турах Бундеслиги, пропустив за этот период 16 голов от соперников. В предыдущем туре чемпионат «Герта» безуспешно сыграла в Менхенгладбахе, уступив местной «Боруссии» (0:2).
«Хоффенхайм» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Клуб на данный момент базируется на шестом месте, но у прямых конкурентов, которые идут выше, тоже по 44 набранных очка.
В текущем сезоне Бундеслиги «деревенские» одержали 13 побед и пять ничьих, восемь раз уступив своим оппонентам. После победной серии «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в минувшем туре.
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» забивал минимум 3 гола в 3 последних матчах на поле «Герты»
- «Герта» пропускала минимум 2 гола в 5 прошлых турах чемпионата
- «Хоффенхайм» побеждал «Герту» в 3 последних очных встречах
Прогноз
Кризис «Герты» и стремление «Хоффенхайма» закрепиться в ТОП-4, должны предрешить исход этой встречи. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.
Что касается Хоффенхайма, то он выглядит на фоне убитой Херты чуть ли не заоблачным монстром, который ведет на текущий момент ожесточенную борьбу за место в денежной Лиге Чемпионов УЕФА. И вряд ли намерен терять важнейшие очки в противостоянии с явным лузером...Примерно по 2 мяча за один проведенный матч забивает сейчас умелое нападение "деревенских", а нам больше и не нужно.....
Ну а Герта, на удивление, именно в пределах родного поля испытывает нынче избыточные игровые комплексы, превращающие "старую фрау" в мочалку и решето в матчах со всеми подряд. Считаю, что и здесь ну очень проблемная защита хозяев неоднократно дрогнет, оформив таким образом проход моей ставке на ИТБ 2 (1.5) за неплохой коэффициент. В завершении отмечу, что Герта и Хоффенхайм уже встречались между собой в действующем чемпионате, и тогда под флагом первого круга победу отпраздновали "деревенские" со счетом 2:0.
Что касается Хоффенхайма, то он выглядит на фоне убитой Херты чуть ли не заоблачным монстром, который ведет на текущий момент ожесточенную борьбу за место в денежной Лиге Чемпионов УЕФА. И вряд ли намерен терять важнейшие очки в противостоянии с явным лузером...Примерно по 2 мяча за один проведенный матч забивает сейчас умелое нападение "деревенских", а нам больше и не нужно.....
Ну а Герта, на удивление, именно в пределах родного поля испытывает нынче избыточные игровые комплексы, превращающие "старую фрау" в мочалку и решето в матчах со всеми подряд. Считаю, что и здесь ну очень проблемная защита хозяев неоднократно дрогнет, оформив таким образом проход моей ставке на ИТБ 2 (1.5) за неплохой коэффициент. В завершении отмечу, что Герта и Хоффенхайм уже встречались между собой в действующем чемпионате, и тогда под флагом первого круга победу отпраздновали "деревенские" со счетом 2:0.