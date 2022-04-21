«Гройтер Фюрт» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

1650547181

вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет практически не сомневаются в победе «Байера». Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.40. За ничейный исход предложена цена 5.00, а победа «Гройтер Фюрта» играется по котировке 7.30.

Также линия букмекера свидетельствует в пользу результативного исход. Пари на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» занимает последнее место чемпионата. За 30 встреч клуб установил следующие показатели успешности: три выигранных матча, восемь ничейных поединков и 19 поражений. Атака у «зелено-белых» одна из самых скудных в Бундеслиге – 24 гола против самой худшей защиты (72 пропущенных мяча).

Выделим, что 3 из прошлых 4 матчей лиги «Гройтер Фюрт» свел к ничейным результатам. Последний зафиксирован в гостевой встрече против «Хоффенхайма» (0:0).

«Байер» занимает четвертое место Бундеслиги, находясь в зоне Лиги чемпионов. «Аптекари» в этом созыве одержали 15 побед, семь раз сыграли вничью и восемь раз проиграли. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 68:43.

Отметим, что по итогам двух последних матчей чемпионата Германии «Байер» набрал только один балл. После ничейной встречи с «Бохумом» (0:0) команда уступила дома «Лейпцигу» (0:1).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» не забивал голы в 4 прошлых турах лиги

«Гройтер Фюрт» не выигрывал в 8 последних матчах чемпионата

«Байер» побеждал «Гройтер Фюрт» в 2 из 3 очных встреч

Прогноз

Анализ линии, статистики и общее турнирное положение команд, дают основания рекомендовать ставку на фору (-1) в пользу «Байера». Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.60.