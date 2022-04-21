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«Гройтер Фюрт» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 16:19
Байер

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет практически не сомневаются в победе «Байера». Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.40. За ничейный исход предложена цена 5.00, а победа «Гройтер Фюрта» играется по котировке 7.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.075.061.42
Фонбет 7.70 4.90 1.40
Мелбет 7.90 5.30 1.42
BetBoom 7.95 5.07 1.41

Также линия букмекера свидетельствует в пользу результативного исход. Пари на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» занимает последнее место чемпионата. За 30 встреч клуб установил следующие показатели успешности: три выигранных матча, восемь ничейных поединков и 19 поражений. Атака у «зелено-белых» одна из самых скудных в Бундеслиге – 24 гола против самой худшей защиты (72 пропущенных мяча).

Выделим, что 3 из прошлых 4 матчей лиги «Гройтер Фюрт» свел к ничейным результатам. Последний зафиксирован в гостевой встрече против «Хоффенхайма» (0:0).

«Байер» занимает четвертое место Бундеслиги, находясь в зоне Лиги чемпионов. «Аптекари» в этом созыве одержали 15 побед, семь раз сыграли вничью и восемь раз проиграли. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 68:43.

Отметим, что по итогам двух последних матчей чемпионата Германии «Байер» набрал только один балл. После ничейной встречи с «Бохумом» (0:0) команда уступила дома «Лейпцигу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» не забивал голы в 4 прошлых турах лиги
  • «Гройтер Фюрт» не выигрывал в 8 последних матчах чемпионата
  • «Байер» побеждал «Гройтер Фюрт» в 2 из 3 очных встреч

Прогноз

Анализ линии, статистики и общее турнирное положение команд, дают основания рекомендовать ставку на фору (-1) в пользу «Байера». Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.29 1.25 2.53 1.58 2.00 1.91
Мелбет 2.46 1.52
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:26
В первом круге Байер на своем поле не оставил сопернику шансов, уничтожив соперника 7-1. Сейчас расклады не поменялись. Байер куда мастеровитее, опытнее и стабильнее по сезону, тогда как Фюрт может заказывать себе места во второй Бундеслиге. Байер борется за ЛЧ и такими матчами просто не имеет права разбрасываться. Жду победы гостей на классе, которая упрочит положение леверкузенцев в напряжённой борьбе за медали и еврокубки.
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