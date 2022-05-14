«Динамо» Дрезден – «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

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вчера, 11:29

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Динамо» фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Эрцгебирге» играется по котировке 4.05.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по цене 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Динамо» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку во второй Бундеслиге. За 33 сыгранных тура клуб из Дрездена заработал 32 балла, обосновавшись на 16-м месте с такими результатами: семь победных матчей, 11 ничейных и 15 поражений.

Выделим, что четыре прошлых матча в чемпионате «Динамо» завершило ничейными результатами: «Хольштайн» (0:0), «Фортуна» (2:2), «Регенсбург» (1:1) и «Карлсруэ» (2:2).

«Эрцгебирге» заработал понижение в классе и следующий сезон проведет в третьем по значимости дивизионе. За тур до финиша клуб расположился на предпоследнем месте рейтинга.

Выделим, что по ходу текущего сезона игроки «Эрцегбирге» набрали 23 очка с такими показателями успешности: пять побед, восемь ничьих и 20 поражений.

Информация для ставок

«Эрцгебирге» проиграл 9 из 16 гостевых матчей этого сезона

«Динамо» забивало и пропускало голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

Соперники сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч на поле «Динамо»

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