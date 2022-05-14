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«Динамо» Дрезден – «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

вчера, 11:29
Динамо Дрезден

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Динамо» фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Эрцгебирге» играется по котировке 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.884.043.99
Фонбет 1.82 4.00 3.95
Мелбет 1.85 3.96 3.94
1XBET 1.85 3.96 3.94
BetBoom 1.86 3.84 3.89

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по цене 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Динамо» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку во второй Бундеслиге. За 33 сыгранных тура клуб из Дрездена заработал 32 балла, обосновавшись на 16-м месте с такими результатами: семь победных матчей, 11 ничейных и 15 поражений.

Выделим, что четыре прошлых матча в чемпионате «Динамо» завершило ничейными результатами: «Хольштайн» (0:0), «Фортуна» (2:2), «Регенсбург» (1:1) и «Карлсруэ» (2:2).

«Эрцгебирге» заработал понижение в классе и следующий сезон проведет в третьем по значимости дивизионе. За тур до финиша клуб расположился на предпоследнем месте рейтинга.

Выделим, что по ходу текущего сезона игроки «Эрцегбирге» набрали 23 очка с такими показателями успешности: пять побед, восемь ничьих и 20 поражений.

Информация для ставок

  • «Эрцгебирге» проиграл 9 из 16 гостевых матчей этого сезона
  • «Динамо» забивало и пропускало голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Соперники сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч на поле «Динамо»

Прогноз

Учитывая, что у команд же нет ответственности за результат, в этом матче стоит ожидать открытого футбола. Советуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.87 2.02
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.39 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:05
Победа команды Динамо в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 13:11
Динамо очки нужны
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