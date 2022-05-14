«Динамо» Дрезден – «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают «Динамо» фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Эрцгебирге» играется по котировке 4.05.
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сегодня, 16:30
Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по цене 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Динамо» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку во второй Бундеслиге. За 33 сыгранных тура клуб из Дрездена заработал 32 балла, обосновавшись на 16-м месте с такими результатами: семь победных матчей, 11 ничейных и 15 поражений.
Выделим, что четыре прошлых матча в чемпионате «Динамо» завершило ничейными результатами: «Хольштайн» (0:0), «Фортуна» (2:2), «Регенсбург» (1:1) и «Карлсруэ» (2:2).
«Эрцгебирге» заработал понижение в классе и следующий сезон проведет в третьем по значимости дивизионе. За тур до финиша клуб расположился на предпоследнем месте рейтинга.
Выделим, что по ходу текущего сезона игроки «Эрцегбирге» набрали 23 очка с такими показателями успешности: пять побед, восемь ничьих и 20 поражений.
Информация для ставок
- «Эрцгебирге» проиграл 9 из 16 гостевых матчей этого сезона
- «Динамо» забивало и пропускало голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
- Соперники сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч на поле «Динамо»
Прогноз
Учитывая, что у команд же нет ответственности за результат, в этом матче стоит ожидать открытого футбола. Советуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.