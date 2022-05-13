«Ганза» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

«Гамбург» считается фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи эксперты оценили в 5.00, а победа «Ганзы» играется по котировке 6.20.

Предстоящий матч аналитики также рассматривают, как результативный. Вариант пари ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Ганза» решила поставленную задачу, сохранив прописку во второй Бундеслиге. Клуб занимает 12-е место рейтинга, набрав в общей сложности 41 балл по ходу сезона.

В завершающемся чемпионате футболисты «Ганзы» провели 10 победных встреч, 11 ничейных и 12 раз уступили своим соперникам. Примечательно, что в четырех минувших турах хозяева этой игры исправно делили очки со своими оппонентами: «Регенсбург» (1:1), «Эрцгебирге» (2:2), «Падерборн» (0:0) и «Ингольштадт» (0:0).

«Гамбург» за тур до финиша чемпионата занимает третье место рейтинга. Чтобы принять участие в играх плей-офф, клубу нужно обязательно побеждать в этой игре, поскольку преследователь в лице «Дармштадта» отстает только по дополнительным параметрам.

На финише сезона игроки «Гамбурга» осуществили впечатляющий рывок, одержав четыре победы подряд. В этой серии команда обыграла «Ганновер» (2:1), «Ингольштадт» (4:0), «Регенсбург» (4:2) и «Карлсруэ» (3:0).

Информация для ставок

«Гамбург» побеждал «Ганзу» в 5 прошлых очных встречах

«Ганза» проиграла в 2 прошлых матчах с «Гамбургом» на своем поле

«Гамбург» забивал минимум 2 гола в 5 последних турах чемпионата

Прогноз

Пари на победу «Гамбурга» с форой (-1) гол видится оптимальным решением для этого матча. Такая ставка в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.60.