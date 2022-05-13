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«Ганза» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

вчера, 14:38
Ганза

Ставки букмекеров

«Гамбург» считается фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи эксперты оценили в 5.00, а победа «Ганзы» играется по котировке 6.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.475.021.50
Фонбет 5.40 4.90 1.50
Мелбет 5.35 4.84 1.52
1XBET 5.35 4.84 1.52
BetBoom 5.58 4.68 1.51

Предстоящий матч аналитики также рассматривают, как результативный. Вариант пари ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Ганза» решила поставленную задачу, сохранив прописку во второй Бундеслиге. Клуб занимает 12-е место рейтинга, набрав в общей сложности 41 балл по ходу сезона.

В завершающемся чемпионате футболисты «Ганзы» провели 10 победных встреч, 11 ничейных и 12 раз уступили своим соперникам. Примечательно, что в четырех минувших турах хозяева этой игры исправно делили очки со своими оппонентами: «Регенсбург» (1:1), «Эрцгебирге» (2:2), «Падерборн» (0:0) и «Ингольштадт» (0:0).

«Гамбург» за тур до финиша чемпионата занимает третье место рейтинга. Чтобы принять участие в играх плей-офф, клубу нужно обязательно побеждать в этой игре, поскольку преследователь в лице «Дармштадта» отстает только по дополнительным параметрам.

На финише сезона игроки «Гамбурга» осуществили впечатляющий рывок, одержав четыре победы подряд. В этой серии команда обыграла «Ганновер» (2:1), «Ингольштадт» (4:0), «Регенсбург» (4:2) и «Карлсруэ» (3:0).

Информация для ставок

  • «Гамбург» побеждал «Ганзу» в 5 прошлых очных встречах
  • «Ганза» проиграла в 2 прошлых матчах с «Гамбургом» на своем поле
  • «Гамбург» забивал минимум 2 гола в 5 последних турах чемпионата

Прогноз

Пари на победу «Гамбурга» с форой (-1) гол видится оптимальным решением для этого матча. Такая ставка в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.40 2.37 1.60
Мелбет 2.90 1.39
1XBET 2.90 1.39
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:44
Победа гостей!
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