«Гранада» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Ла Лиги (13.02.2021)

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сегодня, 08:39

«Гранада» встретится с «Атлетико Мадрид» 13 февраля 2021 года. Этот матч состоится в рамках 23-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Атлетико Мадрид» по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивают в 3.30, а победу «Гранады» в 5.40. В нынешнем сезоне «матрасники» находятся в прекрасной форме и вряд ли им может что-то помешать дальше побеждать.

Форма команд

«Гранада» неплохо выступает в нынешнем сезоне. Клуб находится на восьмой позиции и имеет в активе 30 пунктов. Это хороший сезон для команды из Андалусии, так как они всего в пяти баллах от зоны еврокубков. «Гранада» забила 26 мячей и пропустила 36, команда отбирает очки у многих средних команд, но с «Атлетико» это сделать куда сложнее.

«Атлетико Мадрид» сияет на фоне слабых «Барселоны» и «Реала». Луис Суарес, который перешел из «Барсы», буквально в одиночку пытается выиграть для «матрасников» золотые медали. Уругвайский бомбардир является лидером среди лучших нападающих сезона, у него уже 16 голов. «Атлетико» находится на первой строчке и имеет в активе 51 очко. Подопечные Симеоне на удивление много забивают (42) и традиционно мало пропускают (12).

Информация для ставок

«Атлетико Мадрид» не проигрывает пять матчей подряд

«Гранада» не может выиграть четыре матча кряду

«Атлетико» забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что во втором тайме будет больше всего забитых мячей — коэффициент 3.40. Также можно сделать ставку на то, что «Атлетико Мадрид» выиграет ровно в один мяч — коэффициент 3.30.

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