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«Гранада» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (03.02.2021)

сегодня, 07:36

«Гранада» на своем стадионе принимает «Барселону». Матч пройдет в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Это будет очень непростой поединок для хозяев поля, особенно учитывая нынешнюю форму «блауграна». Команда Рональда Кумана набрала ход и очень хочет выйти в полуфинал.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.515.141.45
Fonbet 6.80 5.10 1.45
Мелбет 7.20 5.50 1.44
Лига ставок 7.00 5.00 1.41

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Барселона». Ставку на победу каталонской команды можно сделать с коэффициентом 1.73. На победу хозяев можно поставить за 4.64. Ничейный исход оценивают в 4.08.

Форма команд

«Гранада» сыграла свой последний матч со счетом 0:0, это был поединок против «Сельты». «Гранада» находится на седьмой строчке в таблице чемпионата Испании и имеет в активе 29 очков. Поединок против «Барселоны» — это отличный шанс для «Гранады» заявить о себе и прибавить в уверенности.

«Барселона», благодаря недавней оплошности «Реала», занимает вторую строчку в Примере. Свой последний поединок команда Кумана выиграла со счетом 2:1, одолев «Атлетик». Сейчас у «сине-гранатовых» очень хорошие показатели, даже несмотря на то, что клуб очень долго не играл на своем поле. Впереди у каталонцев очередной матч в гостях.

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла четыре последних матча
  • У «Гранады» две победы в последних пяти матчах
  • «Барселона» забила больше всех в Примере в нынешнем сезоне — 41 гол

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Барселона» победит с преимуществом в 1-2 гола с коэффициентом 2.25. Каталонский клуб находится в прекрасной форме и должен быть серьёзно настроен пройти в следующую стадию турнира.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.515.141.45
Fonbet 6.80 5.10 1.45
Мелбет 7.20 5.50 1.44
Лига ставок 7.00 5.00 1.41
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:22
Барса не должна проиграть
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