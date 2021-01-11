«Гранада» — «Осасуна». Прогноз на матч испанской Примеры (12.01.2021)

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11 января 2021, 19:38

«Гранада» в ближайшей встрече попробует оказать достойное сопротивление «Осасуне». Есть ли шансы у хозяев, чтобы победить и продолжить борьбу за зону еврокубков? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на грядущее противостояние:

Победа «Гранады» — 2.52

Ничья – 2.82

Победа «Осасуны» — 3.48

Тотал в этой встрече установлен на отметке в 2,5 мяча. Больше можно взять за 2.45, а меньше доступно на отметке 1.61.

Форма команд

«Гранада» идет на седьмом месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны Топ-6 составляет шесть очков. Сложно будет команде ввязаться в борьбу за зону еврокубков, так как стабильности в игре нет абсолютно никакой. В двух последних встречах зафиксированы поражения от «Эйбара» (0:2) и «Барселоны» (0:4). Крайне важно в ближайших поединках прервать свою серию неудач.

«Осасуна» идет на 19-й позиции в турнирной таблице. У команды серия из четырех ничьих кряду. В прошлом туре удалось сдержать атакующий потенциал мадридского «Реала» (0:0). Отрыв от спасительной зоны составляет один зачетный пункт. Нужно прибавлять в атакующей игре, так как у команды забито всего лишь 15 мячей.

Информация для ставок

«Гранада» выиграла в четырех из 10 последних домашних встреч

«Осасуна» не проигрывает в гостях на протяжении четырех выездных поединков

«Гранада» победила в трех из четырех последних очных встреч команд

Прогноз

Мы считаем, что команды не отступят от своей оборонительной формации игры. Именно по этой причине ставка на тотал меньше 2,5 голов выглядит действительно привлекательным решением для заключения данного пари.

В букмекерской конторе Бетсити котировка на этот исход находится на значении 1.62.

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