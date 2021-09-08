Греция – Швеция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

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сегодня, 00:51

Интересную встречу подарит очередной тур квалификации ЧМ -2022 — Греция примет Швецию. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.31. Победа сборной Греции оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.57. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

Сборная Греции все свои три игры сыграла вничью — у команды в активе всего три очка. Данная группа очень сложная и фаворитами здесь являются Испания и Швеция, поэтому грекам необходимо набирать максимальное количество очков, чтобы составить этим сборным конкуренцию. В последних двух матчах Греция сыграла вничью с Косово (1:1), а ранее команда проиграла в товарищеском поединке Швейцарии (1:2).

Швеция отлично проводит квалификационный отбор и идет на втором месте, имея в активе 9 очков, но имея на две игры меньше, чем лидер группы. Сборная обладает сильным составом с опытными игроками, которые играют достаточно давно и слаженно, что помогает команде добиваться положительных результатов. В прошлом товарищеском матче Швеция обыграла Узбекистан (2:1), а ранее команда победила в прошлом туре квалификации Испанию (2:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей сборной Греции закончились исходом «обе забьют»

Швеция выиграла только один из шести последних выездных матчей

Греция не знает поражений на своем поле уже девять поединков подряд

Семь из десяти последних матчей Греции закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Швеция находится в хороших физических кондициях, команда набрала максимальное количество очков в матчах квалификации. Победа в этом матче практически гарантирует команде 1-2 место в группе, поэтому гости приложат максимальные усилия, чтобы добиться результата. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.31.

