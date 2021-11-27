«Гройтер Фюрт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 00:10

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Гройтер Фюрт» приедет «Хоффенхайм». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Хоффенхайма» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 3 по 1.94. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» является типичным середняком Бундеслиги и сейчас занимает десятое место. Команда может отобрать очки от любого соперника, но ей не хватает стабильности. В последних пяти встречах клуб смог набрать девять очков, и все они были добыты в домашних матчах. В матче с последней командой турнирной таблицы у коллектива будет шанс прервать серию выездных поражений. Последние два поединка «Хоффенхайма» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:0), а ранее уступили на выезде «Бохуму» (0:2).

«Гройтер Фюрт» уже на этом отрезке сезона можно назвать главным претендентом на последнее место в Бундеслиге по итогам сезона. Клуб набрал всего одно очко после 12 матчей чемпионата Германии и отстает от ближайшего соперника не из зоны вылета уже на 11 очков. Такой разрыв будет очень сложно отыграть, если прямо сейчас не делать серьезные изменения в клубе. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» уступил «Боруссии» М (0:4), а ранее на последних секундах проиграл «Айнтрахту» Ф (1:2).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» проиграл десять последних матчей в Бундеслиге

«Хоффенхайм» не может выиграть уже пять последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Три последних матча команд на поле «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гройтер Фюрт» безнадежно выступает в этом сезоне Бундеслиги, и тяжело представить, что коллектив сможет взять очки в следующем матче. Предлагаем сделать ставку на победу «Хоффенхайма» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.