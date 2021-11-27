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«Гройтер Фюрт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

27 ноября 2021, 00:10

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Гройтер Фюрт» приедет «Хоффенхайм». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.904.481.67
Фонбет 4.70 4.20 1.67
Мелбет 5.74 4.58 1.57
BetBoom 5.31 4.33 1.60

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Хоффенхайма» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 3 по 1.94. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» является типичным середняком Бундеслиги и сейчас занимает десятое место. Команда может отобрать очки от любого соперника, но ей не хватает стабильности. В последних пяти встречах клуб смог набрать девять очков, и все они были добыты в домашних матчах. В матче с последней командой турнирной таблицы у коллектива будет шанс прервать серию выездных поражений. Последние два поединка «Хоффенхайма» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:0), а ранее уступили на выезде «Бохуму» (0:2).

«Гройтер Фюрт» уже на этом отрезке сезона можно назвать главным претендентом на последнее место в Бундеслиге по итогам сезона. Клуб набрал всего одно очко после 12 матчей чемпионата Германии и отстает от ближайшего соперника не из зоны вылета уже на 11 очков. Такой разрыв будет очень сложно отыграть, если прямо сейчас не делать серьезные изменения в клубе. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» уступил «Боруссии» М (0:4), а ранее на последних секундах проиграл «Айнтрахту» Ф (1:2).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» проиграл десять последних матчей в Бундеслиге
  • «Хоффенхайм» не может выиграть уже пять последних поединков на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились ничейным результатом
  • Три последних матча команд на поле «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гройтер Фюрт» безнадежно выступает в этом сезоне Бундеслиги, и тяжело представить, что коллектив сможет взять очки в следующем матче. Предлагаем сделать ставку на победу «Хоффенхайма» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.24 2.53 1.58 1.99 1.91
Мелбет 2.55 1.54
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Gahi
Gahi
27 ноября в 00:36
Победа команды Хоффенхайма в этом матче. Удачи
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