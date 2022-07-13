«Гройтер Фюрт» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.07.2022)

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13 июля 2022, 09:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Гройтер Фюрт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Хольштайн» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» вернулся во вторую Бундеслигу из первой не с самым приятным осадком. Команда не смогла создать конкуренцию других клубов и на протяжении всего чемпионата занимала последнее место, так и окончив сезон на нем. С предстоящего матча коллектив начинает перезагрузку и будет стремиться вернуться в элитный дивизион. Два последних товарищеских матча «Гройтер Фюрт» завершились ничьей с «Янг Бойз» (1:1) и победой над «Ингольштадтом» (3:1).

«Хольштайн» в прошлом сезоне выступил не так сильно, как в позапрошлом и фактически не претендовал на повышение в классе. В этом футбольном году от клуба вновь ждут конкурентной борьбы и показать намерения на нее можно в выездном матче против одного из потенциальных фаворитов второй Бундеслиги. В прошлой игре «Хольштайн» обыграл «Сикельборг» (3:2), а ранее также в товарищеской встрече одолел «Вольфсбергер» (1:0).

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» выиграл лишь один домашний матч и з последних семи

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах между собой много забивают, и мы предполагаем, что этот матч не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.