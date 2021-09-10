«Гройтер Фюрт» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

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сегодня, 11:20

«Вольфсбург» приедет в гости к «Гройтер Фюрт».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на выезде, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 5.4, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.31. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Вольфсбург» является единственной командой, которая набрала максимальное количество очков в трех поединках Бундеслиги. Очень скоро коллектив стартует в Лиге чемпионов. В предстоящем матче команда постарается продлить свою победную серию в матче с новичком главного чемпионата Германии.

«Гройтер Фюрт» не смог хорошо стартовать в Бундеслиге, команда набрала только одно очко в стартовых турах. В матче с лидером чемпионата команда постарается зацепиться за очки, но ее ждет очень трудный поединок. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» проиграл «Майнцу» (0:3), а неделей ранее разошелся миром с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» не может победить уже девять матчей подряд во всех турнирах

• «Вольфсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде (включая товарищеские встречи)

• «Вольфсбург» выиграл три из четырех последних матчей с «Гройтер Фюрт»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62.