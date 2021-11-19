«Хайденхайм» — «Хольштайн». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 21:28

14-й тур второго по силе чемпионата Германии подарит нам противостояние крепких соперников, в котором «Хайденхайм» принимает «Хольштайн». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хольштайн» будет стоить 3.2, на ничью можно поставить по коэффициенту 3.6.

Форма команд

«Хольштайн» не смог в прошлом сезоне выйти в Бундеслигу, уступив в матчах плей-офф, это немного надломило команду. На данный момент клуб идет только на тринадцатом месте с тринадцатью очками.

«Хайденхайм» находится в середине турнирной таблицы, но последние результаты команды полностью не устраивают болельщиков и руководство. Клуб проиграл четыре матча из пяти последних и занимает девятое место с восемнадцатью очками.

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей «Хайденхайма» завершились исходом «обе забьют — нет»

• «Хайденхайм» проиграл только два матча на своем поле из десяти последних

• Восемь из десяти выездных матчей «Хольштайн» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле и имеет преимущество над своим соперником. Предполагаем, что матч будет примерно равным, однако хозяева смогут забить на один мяч больше. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.