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«Хетафе» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (06.12.2021)

сегодня, 17:21

6 декабря 2021 года состоится поединок «Хетафе — Атлетик». Матч пройдет в рамках 16-го тура Испанской Примеры. Игру принимает стадион «Колизеум Альфонсо Перес», который расположен в Хетафе. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.493.032.47
Фонбет 3.65 3.00 2.25
Мелбет 3.72 3.15 2.33
1XBET 3.72 3.15 2.33

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетик». Поставить на победу команды из Бильбао можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев в 3.40.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хетафе» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и девять поражений. Коллектив из пригорода Мадрида забил десять голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах «Хетафе» сыграл вничью с «Мальоркой», победил «Кадис» уступил «Вильярреалу».

«Атлетик» из Бильбао находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе басков — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и три поражения. «Атлетик» забил 13 голов и пропустил 11 мячей. В последних матчах баски уступили мадридскому «Реалу», а также сыграли вничью с «Гранадой» и «Леванте» соответственно.

Информация для ставок

  • «Атлетик» не побеждает шесть игр кряду
  • «Хетафе» не проигрывает три поединка кряду
  • У «Атлетика» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно поставить на ничейный исход или победу «Хетафе» по коэффициенту 1.60. В последнее время «Хетафе» находится в хорошей форме и не проигрывает уже три игры кряду. У «Атлетика» дела идут не лучшим образом и гости могут не увезти даже один балл с этого стадиона.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.09 1.49 2.81 1.22 4.75
Мелбет 1.42 2.78
1XBET 1.42 2.78
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Все комментарии
8r82duy74t42
8r82duy74t42
сегодня в 19:12
Футбольный клуб Атлетик (Бильбао) выиграет матч.
b2b85pbhbumd
b2b85pbhbumd
сегодня в 18:13
Футбольный клуб Атлетик (Бильбао) одержит победу.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:57
Обе забьют в этом матче
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