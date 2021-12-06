«Хетафе» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (06.12.2021)

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сегодня, 17:21

6 декабря 2021 года состоится поединок «Хетафе — Атлетик». Матч пройдет в рамках 16-го тура Испанской Примеры. Игру принимает стадион «Колизеум Альфонсо Перес», который расположен в Хетафе. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетик». Поставить на победу команды из Бильбао можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев в 3.40.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хетафе» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и девять поражений. Коллектив из пригорода Мадрида забил десять голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах «Хетафе» сыграл вничью с «Мальоркой», победил «Кадис» уступил «Вильярреалу».

«Атлетик» из Бильбао находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе басков — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и три поражения. «Атлетик» забил 13 голов и пропустил 11 мячей. В последних матчах баски уступили мадридскому «Реалу», а также сыграли вничью с «Гранадой» и «Леванте» соответственно.

Информация для ставок

«Атлетик» не побеждает шесть игр кряду

«Хетафе» не проигрывает три поединка кряду

У «Атлетика» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно поставить на ничейный исход или победу «Хетафе» по коэффициенту 1.60. В последнее время «Хетафе» находится в хорошей форме и не проигрывает уже три игры кряду. У «Атлетика» дела идут не лучшим образом и гости могут не увезти даже один балл с этого стадиона.