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«Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (12.04.2021)

вчера, 12:44

В 28-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Хоффенхайму». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.013.832.33
Лига Ставок 2.95 3.85 2.26
Фонбет 2.90 3.80 2.30
Мелбет 3.07 3.80 2.34
BetBoom 2.99 3.88 2.27

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26. В случае победы «Хоффенхайма» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.59 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Байер» не демонстрирует качественный футбол уже больше месяца, клуб потерял несколько позиций в Бундеслиге. Сейчас команда идет на шестом месте, что не может устраивать болельщиков и руководство. От четвертого места, дающего право играть в Лиге чемпионов, клуб отстает на 7 пунктов. В прошлой игре «Байер» обыграл аутсайдера «Шальке» (2:1), а туром ранее крупно уступил на выезде «Герте» (0:3).

«Хоффенхайм» занимает 15-е место в чемпионате, а отрыв от зоны вылета насчитывает всего 5 очков. Коллективу следует перезагрузиться и начать набирать очки, чтобы обеспечить себе спокойное окончание чемпионата. Две прошлые игры «Хоффенхайм» проиграл с одинаковым счетом (2:1) «Аугсбургу» и «Майнцу».

Информация для ставок

• «Байер» выиграл всего одну игру из последних семи матчей на выезде
• Четыре из пяти последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Четыре последних матча из шести завершились победами одной из команд со счетом (4:1)
• «Хоффенхайм» выиграл у «Байера» три из четырех последних встреч на своем поле

Прогноз

«Байер» не демонстрирует футбол, который от них ожидают болельщики и руководство. Предполагаем, что у хозяев будет больше шансов в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 2.02 1.88
Лига Ставок 2.60 1.50 2.09 1.75
Мелбет 2.49 1.51
BetBoom 4.52 1.22 2.58 1.53 2.04 1.83
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Хоффенхайм»
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