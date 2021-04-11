«Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (12.04.2021)

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вчера, 12:44

В 28-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Хоффенхайму». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26. В случае победы «Хоффенхайма» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.59 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Байер» не демонстрирует качественный футбол уже больше месяца, клуб потерял несколько позиций в Бундеслиге. Сейчас команда идет на шестом месте, что не может устраивать болельщиков и руководство. От четвертого места, дающего право играть в Лиге чемпионов, клуб отстает на 7 пунктов. В прошлой игре «Байер» обыграл аутсайдера «Шальке» (2:1), а туром ранее крупно уступил на выезде «Герте» (0:3).

«Хоффенхайм» занимает 15-е место в чемпионате, а отрыв от зоны вылета насчитывает всего 5 очков. Коллективу следует перезагрузиться и начать набирать очки, чтобы обеспечить себе спокойное окончание чемпионата. Две прошлые игры «Хоффенхайм» проиграл с одинаковым счетом (2:1) «Аугсбургу» и «Майнцу».

Информация для ставок

• «Байер» выиграл всего одну игру из последних семи матчей на выезде

• Четыре из пяти последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Четыре последних матча из шести завершились победами одной из команд со счетом (4:1)

• «Хоффенхайм» выиграл у «Байера» три из четырех последних встреч на своем поле

Прогноз

«Байер» не демонстрирует футбол, который от них ожидают болельщики и руководство. Предполагаем, что у хозяев будет больше шансов в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мелбет.