«Хольштайн» — «Дармштадт»: прогноз на матч Кубка Германии (02.02.2021)

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вчера, 10:28

На стадии 1/8 Кубка Германии нас ждет довольно интересный матч. Один из лидеров второй Бундеслиги «Хольштайн» принимает на своем поле «Дармштадт».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 2.25, победа «Дармштадта» будет стоить 3.0. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей за 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 2.05).

Форма команд

«Хольштайн» обратил на себя внимание всей страны после сенсационной победы в серии пенальти над «Баварией» в прошлой стадии турнира. Теперь на команду настраиваются более серьезно. Клуб идет на третьем месте в Бундеслиге и в последних двух матчах набрал 4 очка. После ничьи с «Падерборном» (1:1) «Хольштайн» уверенно переиграл «Айнтрахт Б» (3:1).

«Дармштадт» находится в плохой форме и за последние матчи смог одержать только одну победу. Игра в Кубке Германии может придать им уверенности. Последними результатами команды стали ничья с «Регенсбургом» (1:1) и победа над «Зандхаузеном» (2:1).

Информация для ставок

• «Хольштайн» забивает на своем поле 19 матчей подряд во всех турнирах

• «Дармшатдт» забивал на выезде в 8 матчах из 10

• Три из четырех встреч между командами заканчивались исходом ТМ 2.5

Прогноз

«Хольштайн» подходит к 1/8 Кубка Германии более подготовленными физически. Команда имеет за спиной стабильные результаты и качественно поставленную игру. «Дармштадту» сейчас нужно решать другие проблемы, поэтому фаворитом этого матча их не назовешь. Сделать ставку на «Хольштайн» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.25.